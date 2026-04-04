SNS에 "진영논리 지속돼선 안돼" 일침

지난해 국민의힘 대선후보 경선에서 탈락한 뒤 탈당한 홍준표 전 대구시장이 진영논리에서 벗어나야 한다고 일침을 가했다.

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일 홍 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "30여년을 당에 충성하는 정치를 해왔다"며 "1년 전 당적을 버리고 현실정치에서 은퇴하면서 나머지 인생은 국익에 충성하는 인생을 살기로 했다"라고 말했다. 그는 "바람처럼 자유롭게 살기로 했다"며 "정당에 얽매이지 않고 보수·진보에 얽매이지 않고 세평에 얽매이지 않고 바람처럼 자유롭게 자유 대한민국의 미래를 위해 나머지 인생을 살기로 했다"라고 밝혔다.

그는 이어 "요즘 중국 춘추전국시대의 혼란상을 읽고 있다"며 "도의와 의리는 사라지고 사익과 탐욕만 난무하던 그 시대상이 지금의 대한민국과 흡사하기 때문"이라고 설명했다. 홍 전 시장은 "비록 중국사에서 가장 사상사의 황금기였지만, 현실은 가장 참혹한 시기였던 춘추전국시대였다"며 "더 이상 우리나라도 진영 논리가 지배하는 시대는 지속돼선 안 된다"라고 주장했다.

홍준표 전 대구시장이 사회관계망서비스(SNS)에 "진영논리가 지배하는 시대는 지속되어선 안 된다"라고 적었다. 홍준표 페이스북 캡처 원본보기 아이콘

홍 전 시장은 최근 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 공개 지지한 것을 두고 일각에서 비판이 쏟아지는 가운데 이같은 글을 올렸다.

앞서 그는 자신의 소통 플랫폼 '청년의꿈'에 "TK 현안을 해결할 사람이 필요하다", "유연성 있고 여야 대립 속에서 항상 화합을 위해 노력했던 훌륭한 분"이라며 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마를 긍정적으로 평가했다.

이에 비판의 말이 나오자 지난달 25일 홍 전 시장은 "김부겸 전 총리와는 한나라당(국민의힘 전신) 시절 같은 당에 있으면서 호형호제했었고 그가 민주당으로 건너간 후도 그 관계는 변함이 없다"며 "지금 나온 후보자 중 대구를 다시 일으켜 세울 인물이 보이지 않는다. 그런 의미에서 김 전 총리가 나서주면 좋겠다는 바람에서 청년의꿈 회원들이 묻기에 답변한 것뿐"이라고 반박했다.

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홍준표 전 대구시장은 2일 사회관계망서비스(SNS)에 "민주당을 지지한 게 아니라 김부겸을 지지한 것으로 봐달라"고 했다. 홍준표 페이스북 캡처 원본보기 아이콘

또 지난 2일엔 "후임 대구시장이 능력 있고 중앙정부와 타협이 되는 사람이 되었으면 좋겠다는 뜻에서 김부겸 전 국무총리를 언급한 것"이라며 "민주당을 지지한 게 아니라 김부겸을 지지했다고 봐 달라"라고 재차 강조했다. 국민의힘 소속 대구 국회의원들을 향해서는 "당 때문에 당선된 사람들이지 자기 경쟁력으로 된 사람이 없다"라고 꼬집었다. 홍 전 시장은 "다만 김 전 총리와의 회동은 오해를 증폭할 우려가 있어 하지 않겠다"고 선을 그었다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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