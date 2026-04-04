한수원 "안전 계속운전, 에너지위기 대응"

한국수력원자력 고리2호기가 35개월간 설비개선을 마치고 다시 가동에 들어갔다. 에너지 수급 불안 속에서 원전 계속운전이 본격화돼 의미가 있다.

한국수력원자력(사장 김회천)은 고리2호기가 계속운전 설비개선 사업을 마치고 4일 재가동에 들어갔다고 알렸다.

고리2호기는 1983년 8월 10일 상업운전을 시작했다. 40년 운전허가 기간이 만료되면서 2023년 4월 8일 정지됐다. 이후 한수원은 2022년 4월 규제기관에 계속운전 안전성 평가서를 제출했고 3년 7개월간 심사를 거쳐 지난해 11월 계속운전 승인을 받았다.

정지 기간에 발전소 안전성과 성능을 높이기 위한 설비개선과 안전성 검사가 진행됐다. 규제기관 정기검사를 통해 계속운전 가동을 위한 안전성도 최종 확인됐다.

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김회천 사장은 "에너지 공급 불안이 이어지는 상황에서 안전에 기반한 원전 계속운전은 국가 에너지 안보 확보에 중요한 수단"이라며 "고리2호기를 시작으로 추진 중인 원전 9기의 계속운전도 철저히 준비해 안정적인 전력공급에 나서고 국가 경제와 탄소중립에 기여하겠다"고 말했다.

2030년까지 운전허가 기간이 만료되는 원전 10기 가운데 고리2호기가 재가동 첫 사례다. 한수원은 고리3·4호기 등 후속 원전도 안전성 심사와 설비개선을 거쳐 계속운전을 추진할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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