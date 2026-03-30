제주 타운홀 미팅 이후 방문

떡·은갈치·옥돔 구매…셀카 찍고 어린이들과 하이파이브

1박 2일 제주 일정 마무리

이재명 대통령이 30일 오후 제주 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다'를 마무리하고 김혜경 여사와 함께 1박 2일 제주 일정의 마지막 일정으로 동문시장을 방문했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다.

동문시장은 제주시 도심에 위치한 대표적인 전통시장으로, 대통령 부부의 방문 소식에 상인들과 방문객들은 놀라움 속에 환호와 박수로 이들을 맞이했다. 입구에 서 있던 한 외국인 관광객은 어디서 왔냐는 이 대통령의 질문에 "오스트레일리아"고 답하기도 했다.

이 대통령 부부는 셀카촬영과 악수를 이어가며 과일모찌 가게에 들러 온누리상품권으로 한라봉모찌와 딸기모찌를 구입해 즉석에서 강유정 대변인, 하정우 수석 등과 함께 시식했다.

이동 내내 이어지는 셀카요청에도 이 대통령 부부는 반갑게 응했다. 시장을 찾은 많은 도민들은 이동 중인 이 대통령 부부를 향해 "사랑해요", "와 대박", "화이팅"을 외치는 소리로 화답했다. 이 대통령은 특히 어린이들의 사진 요청에 적극적으로 답했다. "애기 있어요"라는 소리가 들리면 발걸음을 멈추고 아이들과 하이파이브를 하거나 반갑게 셀카를 찍기도 했다. 또한 강아지를 안고 이 대통령 부부를 반긴 시민으로부터 강아지를 받아 안고서 사진 촬영에 응하기도 했습니다.

이 대통령 부부는 떡집에서 오메기떡을 구입해 시식하며 참모진에게도 권했고, 이어 야채가게에서는 애호박과 마늘대를, 생선가게에서는 제주산 은갈치와 포장된 간고등어를 구입하며 상인들에게 "많이 파시라"는 덕담을 남겼다. 김치와 젓갈류를 판매하는 상점에서 김 여사가 고추장아찌를 구입하자, 이 대통령은 김 여사에게 "여보"라 부르며 옆에 있는 얼갈이 배추김치를 사달라 하기도 했다.

이어 방문한 생선가게에서 이 대통령은 자녀가 6월 출산을 앞두고 있다는 주인의 이야기를 듣고 가족의 안부를 묻고 축하 인사를 전하며 말린 제주산 옥돔을 구입했다. 이동 중 제주도에 여행 온 계양구 구민이라 자신을 소개한 여성을 만나자 김 여사는 이 대통령에게 "계양구래요"라며 반가움을 표하기도 했다.

이 대통령은 과일가게에서 천혜향과 수라향을 시식한 뒤 구입하며, 주변 도민들에게 "맛있어요, 많이 사세요"라고 권했습니다. 이어 이 대통령은 한라봉 주스와 초콜릿을 가공해 판매하는 가게에서 초콜릿 세트를 구매해 주변 참모진을 일일이 챙겼으며, 김 여사가 구매한 한라봉 주스를 단숨에 마시기도 했다.

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다른 상점을 방문해 우도땅콩과 샌드웨이퍼를 구매하던 김 여사가 본인의 온누리상품권을 다 쓰자, 이 대통령이 자신의 상품권을 꺼내 건네주는 모습도 있었다. 이 대통령 부부는 제주도민과 관광객들의 환영 속에서 1시간이 넘게 시장 일정을 소화한 뒤, 1박 2일의 제주 일정을 마무리했다고 강 대변인은 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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