부산진구·부산상의 합동 행사



체험 프로그램·취업 연계 강화

동의과학대학교가 채용박람회 현장에서 지역사회와 연계한 실무형 교육 프로그램을 선보였다.

동의과학대 대학혁신지원사업단은 지난 26일 부산상공회의소에서 열린 '2026년 제1회 부산진구·부산상공회의소 합동 채용박람회'에 참여해 체험형 프로그램을 운영했다고 30일 전했다.

이 행사는 부산진구청과 부산상공회의소가 공동 주최해 기업과 구직자 간 미스매치를 해소하고 지역 고용 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 행사에는 58개 기업이 참여해 285명 채용 계획을 밝힌 가운데, 약 600명의 구직자가 방문해 높은 관심을 보였다.

동의과학대 의료피부미용과는 부대행사로 참여해 지역주민을 대상으로 오라 측정기를 활용한 생체에너지 분석과 건강 상태 진단 등 건강·뷰티 체험 서비스를 제공했다. 또한 개인 맞춤형 상담을 병행해 프로그램의 만족도를 높였다.

또 전문직 진출을 희망하는 경력단절 성인학습자를 대상으로 학과 홍보도 함께 진행해 평생교육과 재취업 연계를 강화하는 계기를 마련했다.

행사에 참여한 학생은 "학교에서 배운 내용을 현장에서 직접 적용할 수 있어 의미 있었고, 실무에 대한 자신감을 얻었다"고 소감을 말했다.

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김경화 대학혁신지원사업단장은 "교육의 성과는 지역사회 속에서 완성된다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 실무 중심 교육 모델을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

동의과학대학교 의료피부미용과는 산업체 특강, 현장실습, 지역행사 참여 등 다양한 현장 중심 교육을 통해 지역 산업과 연계한 전문 인재 양성에 힘쓰고 있다.

동의과학대 대학혁신지원사업단이 부산상공회의소에서 열린 '2026년 제1회 부산진구·부산상공회의소 합동 채용박람회'에 참여해 체험형 프로그램을 운영하고 있다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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