[클릭 e종목]"티이엠씨, 반도체 용 고순도 헬륨가스 생산 앞둬 모멘텀 기대"

독립리서치 밸류파인더는 30일 반도체 특수가스 기업 티이엠씨 티이엠씨 close 증권정보 425040 KOSDAQ 현재가 9,980 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,100 2026.03.30 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"티이엠씨, 새정부 '탄소중립'…국책과제 선정 모멘텀 확보" [클릭 e종목]“티이엠씨, 글로벌 지정학적 리스크로 특수가스 가격 폭등하면 수혜” 티이엠씨, 영업비밀침해금지 피소 전 종목 시세 보기 에 대해 메모리 반도체 가격 상승에 따른 수혜와 특수가스 실적 개선을 긍정적으로 평가했다.

글로벌 메모리 반도체 업황이 회복 국면에 진입하면서 고객사의 NAND 플래시 가동률이 의미 있게 상승하고 있으며, AI 시장의 폭발적 성장에 따라 DRAM 및 Logic 반도체용 특수가스 수요도 빠르게 확대되고 있다.

여기에 SK하이닉스 M15X 후속 프로젝트와 용인 반도체 클러스터 1차 물량 수주 등 대형 장비 수주 모멘텀까지 겹치며 반도체 소재·장비 밸류체인 전반에 걸친 실적 개선이 기대되는 상황이다.

티이엠씨는 반도체 제조공정에 필수적인 특수가스의 개발·제조·공급부터 자회사 티이엠씨씨엔에스를 통한 반도체 장비 사업까지 영위하는 반도체 소재·장비 기업이다. 지난해 연결 기준 매출액 2797억원, 영업이익 248억원으로 매출액은 전년 동기 대비 10.9% 감소했으나, 영업이익은 25.9% 증가했다.

또한 동사는 국내 최초로 네온가스 국산화에 성공한 초저온 기술을 기반으로 고순도 헬륨가스의 상반기 양산을 계획하고 있으며 3D DRAM 등 차세대 반도체 구조변경에 필수적인 저메인(GeH4) 등 Dopants 시장에서도 한국을 넘어 미주 시장까지 고객을 확대하고 있다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "티이엠씨의 별도 기준 매출은 이미 4분기부터 NAND 가동률 회복 효과가 반영되기 시작했고 484억원 규모의 SK하이닉스향 케미칼 공급장치 납품이 2분기부터 시작된다"며 "용인 반도체 클러스터 1차 물량 수주에 따른 장비 매출까지 인식되면 연간 실적의 추가 성장이 가능할 것"이라고 분석했다.

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또한 이 연구원은 "중동전쟁 영향으로 글로벌 헬륨 수급문제가 야기되고 있는 가운데 동사의 고순도 헬륨 양산은 새로운 성장동력이 될 수 있다"며 "AI 수요 폭증에 따른 DRAM·Logic용 Dopants 시장 확대와 3D DRAM 구조변경 등 반도체 기술 패러다임 전환의 수혜까지 기대된다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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