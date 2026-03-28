美 국무장관, 외교해법 강조했지만

美 병력 증원, 후티 참전 등 맞불 공방

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁이 27일(현지시간) 한 달째에 접어들었다. 양측은 물밑 접촉을 이어가면서도 맞불 공방을 펼치고 있다. 중재국들은 이번 주말 미국과 이란의 첫 대면 협상을 타진 중이지만 난항이 예상된다.

이란의 공습으로 대피하는 이스라엘 텔아비브 주민들. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

마코 루비오 미국 국무장관은 이날 프랑스에서 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 마친 뒤 이란과의 협상 상황에 대해 "이란 체제, 혹은 그 잔여 세력과 특정 사안에 대해 논의할 의향이 있다는 메시지와 신호를 주고받았다"고 말했다.

루비오 장관은 "우리는 지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다"며 외교 해법을 강조했다. 도널드 트럼프 대통령이 이란 발전소 타격 시점을 재차 유예하며 협상 분위기를 띄우는 가운데 나온 것이다.

양측 협상은 중재국을 사이에 두고 간접적으로 이뤄지고 있다. 영국 BBC 방송은 이날 협상 상황을 알고 있는 관계자 발언을 종합해 공식 협상 개시는 아직 갈 길이 먼 상황이라고 보도했다.

양측은 현재 파키스탄, 튀르키예, 이집트 등 중재국을 통해 간접적으로 소통을 이어가고 있다. 미국과 이란은 각자의 제안을 교환했지만, 양측 주장이 매우 극단적이고 신뢰 문제도 상당히 크다고 관계자들은 말했다.

중재국들은 협상 측면 지원을 위해 일단 먼저 회동할 예정이다. 이날 하칸 피단 튀르키예 외무장관은 이번 주말 파키스탄에서 이란 사태와 관련해 이집트, 사우디아라비아, 파키스탄 외무장관과 만난다고 밝혔다.

중동 내 군사 긴장은 최고조로 치닫고 있다. 미 육군 정예 82공수사단 소속 병력 최소 1000명을 포함해 수천 명의 미군이 중동으로 집결하고 있다. 일본에 주둔하던 상륙함 트리폴리함과 뉴올리언스함, 그리고 제31해병원정대 소속 2200명도 이르면 이번 주말 도착할 전망이다.

전날 월스트리트저널(WSJ)은 이란 원유수출 전초기지인 하르그섬 등이 지상군 작전 지역이 될 수 있다고 분석했다.

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이스라엘은 이란 남부 페르시아해 연안 부셰르 원자력 발전소 등 이란 곳곳의 핵시설을 폭격했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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