공급·원료 수급 모두 안정

함안군은 최근 일부 지역에서 종량제봉투 원료 수급과 관련한 우려가 제기되며 사재기 조짐 현상에 관해, 현재 종량제봉투 공급에는 전혀 문제가 없다고 27일 밝혔다.

군은 약 3개월 이상 사용할 수 있는 종량제봉투 물량을 확보하고 있으며, 원료 수급 상황 또한 안정적으로 관리되고 있다고 설명했다.

종량제봉투 수급 안정 ‘원형바닥 봉투’ 시범 도입. 함안군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 함안군은 2026년에는 곤포사일리지 등 농업용 폐비닐을 원료로 재활용한 종량제봉투를 제작해 보급하고 있다. 이를 자원순환 실천과 함께 원료 수급 안정성 확보에 활용하고 있으며 봉투 공급에도 차질이 없는 상태다.

다만 실제 수급 상황과 관계없이 특정 시기에 구매가 집중될 경우 일부 판매처에서 일시적인 품절이나 혼선이 발생할 수 있어, 군은 불필요한 사재기를 자제하고 필요한 만큼만 구매해 줄 것을 당부했다.

한편 함안군은 쓰레기 배출 시 종량제봉투가 넘어져 도로 및 거점수거지 주변 환경을 해치는 문제를 개선하기 위해 2026년부터 50ℓ·70ℓ 규격 일부 제작분에 '원형바닥 제작공법'을 시범 도입했다.

이번에 제작된 종량제봉투는 바닥면이 접힌 구조로, 내용물을 담으면 바닥이 자연스럽게 펼쳐지며 원형 형태를 이루는 것이 특징이다. 이번 공법 도입으로 봉투가 쉽게 넘어지는 현상을 줄이고 보다 쾌적한 배출 환경 조성에 도움을 줄 것으로 기대된다.

다만 제작 공정 특성상 바닥면이 접힌 형태가 불량으로 오인되는 사례가 일부 발생하고 있다. 이에 대해 군은 해당 구조가 정상적인 제작 방식임을 안내하고, 종량제봉투 판매 및 사용 과정에서 혼선이 발생하지 않도록 적극적으로 홍보할 계획이다.

환경과 관계자는 "종량제봉투 공급은 안정적으로 관리되고 있는 만큼 불필요한 사재기를 자제해 주시길 바란다"며 "재활용품 분리배출을 철저히 하고 생활 속에서 쓰레기 발생을 줄이는 자원순환 실천에도 군민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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한편 함안군은 앞으로도 종량제봉투 수급 상황을 지속해서 점검해 군민 불편이 발생하지 않도록 관리해 나갈 방침이다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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