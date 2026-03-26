모노레일·집라인 등 핵심 시설 집중 점검… 이용객 안전 확보에 초점

경남 함양군은 지난 25일 본격적인 봄철 관광 시즌과 대봉산 휴양 밸리 개장을 앞두고 이용객의 안전을 최우선으로 확보하기 위해 시설물 전반에 대한 대대적인 안전 점검과 함께 무사고 운영을 기원하는 '안전 기원제'를 봉행했다.

이번 점검은 양상호 부군수 주관으로 관계 공무원과 시설 운영 관계자들이 참여한 가운데 진행됐으며, 대봉스카이랜드의 핵심 시설인 모노레일과 집라인을 비롯해 대봉산자연휴양림, 생태숲, 치유의 숲 등 휴양 밸리 내 주요 시설 전반을 대상으로 실시됐다.

양상호 함양부군수가 대봉산휴양밸리 개장 앞두고 전체 시설 안전 점검 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

군은 이용객의 안전과 직결되는 기술적 요소들을 집중적으로 점검하고, 특히, 이용객이 집중될 것으로 예상되는 주요 동선과 안전시설에 대해 집중 점검을 했다. 또한 현장 운영 인력에 대한 안전교육과 비상 대응체계 점검도 함께 진행했다.

이와 함께 점검 당일 대봉산 정상(상부 승강장)에서는 안전한 운영과 무사고를 기원하는 안전 기원제를 봉행해 시설 운영 관계자들의 안전 의식을 높이고 철저한 안전관리 의지를 다지는 시간을 가졌다.

군 관계자는 "개장을 앞두고 시설 전반에 대한 점검을 완료하여 안전한 운영 기반을 마련했다"라며 "앞으로도 지속적인 점검과 관리를 통해 이용객들이 안심하고 방문할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

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한편, 함양 대봉산 휴양 밸리 모노레일 온라인 티켓은 야놀자 사이트의 <레저/티켓> 부문에서 '함양 모노레일'을 검색해 예매할 수 있으며, 함양 대봉산 휴양 밸리 공식 누리집을 통해 예매 페이지로 접속할 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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