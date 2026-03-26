양산과학고 설립, 구도심

신도시 교육 격차 해소



제2 특수학교 조기 개교

약속, 특목고 벨트 구축

권순기 경남교육감 예비후보가 경남 양산을 '교육을 위해 찾아오는 과학기술교육도시'로 육성하겠다며 대대적인 교육 개편 구상을 내놨다.

양산과학고 신설과 경남형 IB 학교 육성, 교육 소외지역 해소, 특수교육 확대를 핵심으로 한 '양산 교육 대전환 4대 공약'이다.

권순기 경남교육감 예비후보가 양산에서 기자회견을 한 후 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

권 예비후보는 26일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "양산은 경남에서 가장 빠르게 성장하는 도시지만 교육 인프라는 이를 따라가지 못하고 있다"며 "인재 유출과 교육 격차 문제를 동시에 해결해야 할 중대한 시점"이라고 강조했다.

그는 우선 '양산과학고등학교' 설립을 통해 지역 인재 유출을 차단하겠다고 밝혔다.

현재 양산 지역의 우수한 학생들이 과학고 진학을 위해 부산·울산·창원 등 인근 대도시로 이동하는 구조를 바꾸겠다는 것이다.

권 예비후보는 "부산대 양산캠퍼스와 지역 첨단 산업을 연계한 R&D형 교육 모델을 도입해 AI·바이오·로봇 등 미래 산업 인재를 양성하겠다"며 "인재 유출을 막기 위해 지역 학생을 우선 선발하는 '지역 할당제'도 적극 검토하겠다"고 말했다.

또 교육 소외 지적이 이어져 온 웅상·서창 지역에 대해서는 '교육 민원 완전 해소'를 약속했다.

그는 "천성산 너머 웅상, 서창 지역은 그동안 눈부신 발전의 이면에서 교육적으로 소외되어 왔다"고 강조했다.

이를 위해 ▲교육지원청 수준의 웅상교육지원센터 설립 ▲인구 증가에 따른 학교 신설 및 재배치 ▲안심 통학버스 확대 ▲노후 학교의 미래형 복합 교육 공간 전환 등을 추진하겠다는 구상이다.

권 예비후보는 양산을 중심으로 한 '경남 특목고 벨트' 구축도 제시했다. 경남에 영재학교, 과학고, 외국어고 등을 전략적으로 배치하고, 일반고에는 '경남형 IB 교육 프로그램'을 도입해 학력 수준을 끌어 올린다는 전략이다.

그는 "양산 최초의 특성화고인 양산인공지능고를 AI·의료·자동차 산업과 연계한 맞춤형 교육을 통해 교육이 곧 지역 경제로 이어지는 구조를 만들겠다"며 "양산을 경남 동부권 교육 발전의 핵심 동력으로 키우겠다"고 강조했다.

특수교육 분야에서는 오는 2032년 개교 예정인 '양산 제2 특수학교'를 2030년으로 앞당기는 조기 개교를 공약했다. 과밀 학급과 장거리 통학 문제를 해소하는 등 맞춤형 교육과 치료 지원을 강화하겠다는 취지다.

이와 함께 학교 내 '자립지원센터' 운영과 장애아가 주주가 되는 '경남형 장애인자립협동조합' 시범 설립, '방문형 건강 검진 시스템' 도입을 추진하기로 했다.

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권 예비후보는 "교육감은 단순한 행정가가 아니라 미래를 설계하는 기획자"라며 "양산을 '찾아오는 교육 도시'로 바꾸기 위해 주어진 예산뿐만 아니라 다양한 경로로 추가 예산을 확보하고, 현장을 발로 뛰며 반드시 결과로 보여 드리겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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