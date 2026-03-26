

대통령 공약 이행 촉구…"공모는 갈등만 키운다" 직격



충남도는 천안시, 충남치과의사회 등과 '국립치의학연구원 천안 설립'의 조속한 이행과 공모 없는 입지 확정을 정부에 촉구했다./충남도 AD 원본보기 아이콘

대통령 공약으로 제시된 국립치의학연구원 설립이 지연되자 충남도와 천안시, 지역 치과계 등이 반발하고 나섰다. 공모 방식이 아닌 '천안 입지 확정'을 요구하며 정부 결단을 압박하는 모양새다.

충남도는 천안시, 충남치과의사회 등과 '국립치의학연구원 천안 설립'의 조속한 이행과 공모 없는 입지 확정을 정부에 촉구했다고 26일 밝혔다.

도는 전날 천안 라마다호텔에서 열린 '제75회 충남치과의사회 정기총회 및 국립치의학연구원 천안 설립 촉구 결의대회'에 참석했다.

이날 행사에는 도와 시 공무원, 치과의사회 회원, 유관 단체장 등 100여 명이 참석했다.

이들은 결의문을 통해 대통령 공약의 즉각 이행과 공모 방식 철회, 천안 설립 공식화를 정부와 보건복지부에 요구했다.

특히 "최근 거론되는 공모는 정책 신뢰를 무너뜨리고 지자체 간 과잉 경쟁과 갈등만 부추긴다"며 "이미 검증된 천안을 두고 다시 경쟁을 붙이는 것은 국가적 낭비"라고 지적했다.

도는 천안이 최적지라는 점도 재차 강조했다. 글로벌 치의학 클러스터 조성과 연계가 가능하고, 전국을 잇는 교통망과 단국대 치대 등 인적 인프라를 갖춘 데다 연구개발부터 임상, 사업화까지 이어지는 전주기 협력체계 구축이 가능하다는 이유다.

충남치과의사회는 "국립치의학연구원은 단순한 연구기관이 아니라 국가 치의학 산업의 미래를 좌우할 핵심 인프라"라며 "천안 설립은 선택이 아닌 필수"라고 밝혔다.

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도 관계자도 "정부를 상대로 설립 당위성을 지속 건의하겠다"며 "지역 역량을 결집해 조속한 추진을 이끌어내겠다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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