‘쏘이갈릭킹 오리지널·허니’ 2종 구성

출시 기념 자사 앱 ‘4000원 할인 쿠폰’ 제공

bhc 신메뉴 '쏘이갈릭킹 오리지널' AD 원본보기 아이콘

bhc가 올해 첫번째 신메뉴로 간장치킨 '쏘이갈릭킹'을 선보인다.

bhc는 간장의 깊은 풍미와 마늘의 알싸함을 살린 쏘이갈릭킹을 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 신메뉴는 지난해 고객들의 뜨거운 반응을 받은 '콰삭킹'과 '스윗칠리킹'의 뒤를 잇는 올해의 첫 야심작이다. 바삭한 식감을 살린 드라이 스타일에, 국민 소스인 간장에 마늘의 풍미를 입혀 색다른 미식 경험을 선사한다. 취향에 따라 선택할 수 있도록 '오리지널'과 '허니' 두 가지 라인업으로 선보이며 디핑 소스를 함께 구성해 풍미를 더했다.

'쏘이갈릭킹 오리지널'은 간장 소스를 얇게 발라 바삭한 식감을 극대화하면서도 입안 가득 퍼지는 깊고 진한 풍미를 구현했다. '쏘이갈릭킹 허니'는 바삭하게 튀겨낸 갈릭 후라이드 위에 달콤한 허니 간장 소스를 입혀 '겉바속촉'의 정석과 함께 중독성 강한 단짠의 조화를 완성했다.

함께 제공되는 '스윗 갈릭 소스'는 마늘의 알싸함을 부드럽고 달콤하게 풀어낸 디핑 소스로, 치킨은 물론 감자튀김, 치즈볼 등 다양한 사이드 메뉴와도 조합이 가능하며 소비자들이 직접 찍어 먹는 재미(찍먹)를 통해 자신만의 미식 조합을 즐길 수 있도록 했다.

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bhc는 신메뉴 출시를 기념해 이날부터 다음달 1일까지 bhc 앱 고객을 대상으로 오픈런 이벤트를 진행한다. 쏘이갈릭킹의 가장 기대되는 포인트를 투표하면 전용 4000원 할인 쿠폰을 매일 1회 지급한다. 해당 쿠폰은 다운로드 당일 사용 가능하며 한마리, 콤보, 스틱, 윙, 순살 등 쏘이갈릭킹 전 메뉴에 적용할 수 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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