누구나 무료 참여 가능

아산나눔재단은 기업가정신 플랫폼 마루(MARU)의 오프라인 공간 투어 프로그램인 '마루투어'의 2026년 운영을 재개한다고 26일 밝혔다.

'마루투어'는 아산나눔재단이 운영하는 기업가정신 플랫폼이자 인큐베이터 '마루'의 공간과 문화를 소개하고 창업생태계 현장을 경험할 수 있도록 구성된 투어 프로그램이다. 서울 강남구 역삼로에 위치한 창업 허브 '마루180'과 '마루360'을 중심으로 창업지원 시설과 행사, 프로그램을 두루 살펴볼 수 있다.

마루투어는 단체 투어와 개인 투어로 운영된다. 이벤터스 홈페이지에서 신청 가능하며, 참가비는 무료다.

2026 마루투어 안내 이미지. 아산나눔재단 AD 원본보기 아이콘

'단체 투어'는 국내외 창업생태계 유관 기관이나 학교 등을 대상으로 매월 둘째 주와 넷째 주 화요일과 금요일 희망 시간대에 진행된다. 회차별 15인 이상 25인 이내 단체에 한해 신청 가능하다. 해외기관에는 영어 투어가 제공된다.

'개인 투어'는 마루의 공간과 문화를 이해하고 창업생태계를 탐방하고 싶은 개인이라면 누구나 신청할 수 있다. 오는 5월까지 매월 넷째 주 금요일 오후 4시부터 5시 반까지 운영되며, 회차별 최소 5인 이상 신청 시 진행된다.

투어에서는 방문객이 마루 입주 스타트업이나 투자 및 지원 기관 관계자와 만나보는 '마루민 미니 인터뷰'를 진행해 창업생태계의 생생한 이야기와 인사이트를 나눈다. 이외에도 다양한 참여형 이벤트를 진행해 공간 탐색의 재미와 몰입도를 높인다. 이벤트 참여자에게는 아산 정주영 현대 창업자의 어록이 담긴 굿즈를 제공한다. 한편, 올해는 청각장애인을 위한 실시간 문자 통역 지원을 도입해 다양한 배경의 참여자를 위한 접근성을 높였다.

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정남이 아산나눔재단 상임이사는 "마루투어는 창업가와 투자자, 지원기관이 연결되는 창업생태계의 현장을 직접 보여주는 프로그램"이라며 "투어 현장에서의 경험이 창업에 대한 이해와 관심으로 이어지고, 나아가 새로운 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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