약 1시간 간헐적 오류

삼성전자 스마트폰 간편결제 서비스 '삼성페이'에서 25일 낮 일시적인 결제 오류가 발생해 점심 시간대 이용자들이 불편을 겪었다.

업계에 따르면 이날 정오께부터 약 1시간 동안 삼성페이 결제에 간헐적인 오류가 발생했다. 결제가 전면 중단된 것은 아니며 일부 결제에서만 오류가 발생한 것으로 나타났다. 특정 카드사 문제도 아닌 것으로 전해졌다.

삼성전자는 이날 오후 12시 40분 공지를 통해 "현재 삼성 월렛 결제 서비스 이용이 원활하지 않다"며 "조속히 정상화될 수 있도록 노력하겠다"고 안내했다. 이후 오후 1시 20분께 서비스가 정상화됐다고 추가 공지했다.

커뮤니티에서 이용자들은 "물건을 사려고 결제하려는데 결제 오류가 났다"며 "지갑도 안 들고 나왔다"고 토로했다. 다른 이용자들도 "오늘 지갑을 들고 나가서 다행이었다", "하필 제일 사용이 많은 시간대에 고장이 났다" 등의 반응을 보였다.

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삼성페이 결제 오류는 이전에도 발생한 바 있다. 지난해에는 세 차례 장애가 발생해 소비자 불편이 이어졌으며, 당시 최대 3시간 30분가량 결제가 지연됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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