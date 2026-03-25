카카오, '영업 부진' 카카오게임즈 경영권 라인야후에 매각

카카오가 적자 상태의 자회사 카카오게임즈 경영권을 라인야후에 매각했다.

카카오게임즈는 25일 라인야후가 출자한 투자목적법인 'LAAA 인베스트먼트'가 카카오로부터 카카오게임즈 지분 일부를 인수하고 카카오게임즈가 발행하는 신주 및 전환사채 인수에 참여한다고 밝혔다. 오는 5월 거래가 완료되면 LAAA 인베스트먼트가 카카오게임즈의 최대주주가 된다. 기존 최대주주였던 카카오는 2대 주주로 물러난다.

카카오게임즈는 이번 거래를 통해 3000억원의 자금을 확보하게 된다. 카카오게임즈 측은 "해당 재원을 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력 강화와 중장기 성장 기반을 마련에 속도를 낼 것"이라며 "카카오 역시 구주 매각대금 가운데 일부를 이번 거래에 재투자하는 등 카카오게임즈와의 파트너십을 이어간다"고 밝혔다.

아울러 "특히 일본을 비롯한 주요 글로벌 시장에서 새로운 최대주주와의 협업 기반을 넓히고 카카오게임즈가 보유한 개발력과 서비스 역량을 토대로 글로벌 사업 경쟁력을 단계적으로 강화해나갈 계획"이라고 덧붙였다. 카카오게임즈는 이번 지분구조 개편을 진행하면서 임직원 고용 안정과 기존 근로조건 승계를 명문화했다.

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카카오게임즈는 2024년 4분기부터 5개 분기 연속 적자를 기록하고 있다. 지난해 매출은 약 4650억원으로 전년 대비 26% 감소했다. 영업손실은 약 396억원으로 같은 기간 적자로 전환됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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