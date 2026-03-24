외교부, 총괄공사 초치…역사인식 훼손 지적

독도 영유권 주장 반복…과거사 서술 왜곡에 강한 유감

정부가 독도 영유권 주장과 과거사 왜곡 내용을 담은 일본 고등학교 교과서 검정 결과에 강하게 항의하고 주한일본대사관 총괄공사를 초치했다.

일본 고등학생이 내년 봄부터 사용할 새로운 사회과 교과서 상당수에 또다시 독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장이 담긴 검정 결과가 발표된 것과 관련해 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 24일 서울 종로구 외교부로 초치되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외교부는 24일 대변인 성명을 내고 일본 정부가 자국 중심의 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡한 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며 즉각적인 시정을 촉구했다고 밝혔다.

외교부는 특히 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 억지 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 데 대해 강한 유감을 표했다. 이어 독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장도 수용할 수 없다고 강조했다.

정부는 또 해당 교과서가 일본군 위안부 피해자와 강제동원 관련 서술에서 강제성을 희석하는 등 왜곡된 역사 인식을 담고 있다고 비판했다. 일본 정부가 그동안 밝혀온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각해 역사교육에 임해야 한다고도 촉구했다.

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외교부는 이날 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 불러 항의의 뜻을 전달했다. 외교부는 한일 양국의 미래지향적 관계 구축을 위해서는 미래세대의 올바른 역사 인식이 기초가 돼야 한다며 일본 정부가 역사교육에서 보다 책임 있는 자세를 보여야 한다고 밝혔다.

일본 문부과학성의 검정을 통과한 고교 사회과 교과서에 독도가 ‘다케시마’(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭. 붉은색 원)로 표기돼 있다. 원본보기 아이콘

앞서 일본 문부과학성은 이날 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고 2027학년도부터 사용할 고등학교 교과서 심사 결과를 확정했다. 새 정치·경제, 지리탐구 교과서 상당수에는 기존과 마찬가지로 독도가 일본 고유 영토라는 주장이 담겼고, 역사 관련 교과서에서는 위안부와 강제동원 문제의 강제성을 약화하는 방향의 서술이 강화된 것으로 알려졌다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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