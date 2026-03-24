운동·식사대용 넘어 '일상 영양관리'로



남양유업 남양유업 close 증권정보 003920 KOSPI 현재가 52,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,700 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 흰우유 소비 역대급 '감소'…위기의 유업계, 돌파구가 없다 피보나치운용 "남양유업 주주환원 정책 적극 환영"…일관된 자본배치 기준 정착 기대 [특징주]남양유업, 오너리스크 덜어내고 주주환원하자 급등 전 종목 시세 보기 은 24일 단백질 음료 '테이크핏 몬스터' 2종의 단백질 함량을 기존 43g에서 45g으로 높여 리뉴얼 출시했다고 밝혔다. 350㎖ 기준 시중 제품 가운데 가장 높은 수준으로, 닭가슴살 약 152g 또는 달걀 8개에 해당하는 단백질을 담았다.

이번 리뉴얼은 단백질 섭취가 운동 후 보충을 넘어 식사 대용과 일상적인 건강 관리 영역으로 확대되는 흐름을 반영한 것이다. 남양유업은 필수 아미노산(EAA) 9종을 1만8000㎎에서 1만8800㎎으로 확대했다. 근육 합성에 중요한 분지쇄아미노산(BCAA) 3종도 8500㎎에서 8700㎎으로 늘리고, 아르기닌 함량 역시 강화했다.

제품 설계도 개선했다. 동·식물성 단백질을 균형 있게 배합하고 저당·저지방·저콜레스테롤의 '3저' 설계를 유지했다. 총열량은 195㎉ 수준으로 부담을 낮췄다.

테이크핏은 소비 상황별로 세분화된 라인업을 구축하고 있다. 초고단백 제품인 '테이크핏 몬스터(45g)'를 비롯해 식사 대용 및 운동 전후 보충용 '테이크핏 맥스(24g)', 수분과 단백질을 함께 보충할 수 있는 '테이크핏 프로(25g)', 파우치 형태의 '테이크핏 아쿠아(10g)' 등이 대표적이다.

해외 시장 확대에도 속도를 내고 있다. 남양유업은 홍콩과 몽골 등 동아시아에 이어 최근 카자흐스탄으로 수출을 확대하며 글로벌 진출 범위를 넓히고 있다. 웰니스 트렌드 확산과 함께 건강·영양 중심의 간편식을 선호하는 젊은 소비층을 공략해 K-단백질 음료 브랜드로 입지를 강화한다는 전략이다.

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김석윤 남양유업 카테고리 매니저는 "단백질 소비 트렌드 변화에 맞춰 성분 경쟁력을 강화한 리뉴얼"이라며 "테이크핏을 K단백질 음료 대표 브랜드로 키워나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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