강릉 주거 트렌드의 새 기준 우미건설, ‘강릉 우미 린 더 프리미어’가 만든다

브랜드 순위·신용등급으로 검증된 우미건설… 안정성 기반 주거 상품

지하 2층~지상 21층, 10개 동, 전용 84~125㎡ 772가구… 중·대형 위주구성

최근 분양 시장에서는 건설사의 브랜드 신뢰도와 사업 안정성이 주거 선택의 중요한 기준으로 작용하고 있다. 시공 경험과 품질, 상품 설계 역량을 바탕으로 안정적인 주거 환경을 기대할 수 있다는 점에서 실수요자 중심의 선호가 이어지고 있기 때문이다.

이러한 가운데 우미건설은 2025년 국토교통부 시공능력평가 21위를 기록하며 주택사업 전반에서 탄탄한 경쟁력을 입증했다. 특히 대표 브랜드 '린'은 부동산R114 조사에서 3년 연속 아파트 브랜드 순위 Top 10(2025년 기준)에 이름을 올리며 확고한 브랜드 파워를 증명했다. 아울러 주택도시보증공사(HUG) 신용평가에서도 7년 연속(2019~2025년) 최고 등급인 'AAA'를 유지하며 독보적인 재무 건전성을 확보하고 있다.

이 같은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 우미건설은 오는 4월 강원특별자치도 강릉시 송정동 1048번지 일원에 '강릉 우미 린 더 프리미어'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 21층, 10개 동, 총 772가구 규모로 조성된다.

단지가 들어서는 송정동 일대는 최근 약 6천여 가구 규모의 브랜드 아파트 공급이 이어지며 강릉의 새로운 주거지로 형성되고 있는 지역이다. 기존 도심과의 접근성을 갖추면서도 신규 주거단지 조성에 따른 생활 인프라 개선이 기대되는 만큼 주거 환경 측면에서 변화가 이어지고 있다. 또한 남대천과 송정해수욕장이 인접해 쾌적한 자연환경도 갖췄다.

강릉 우미 린 더 프리미어는 최대 규모 커뮤니티 등 지역 주거문화를 선도하는 다양한 커뮤니티 시설이 강점이다. 가장 눈길을 끄는 곳은 뛰어난 조망여건을 살려 강릉 전경을 한눈에 담을 수 있도록 조성되는 21층 스카이라운지다. 면적 300㎡ 이상의 지역 최대 규모로 조성될 예정이다.

단지 내 작은 도서관과 북카페에는 '교보문고'가 엄선한 도서 큐레이션 서비스 도입이 확정되어 입주민을 위한 특화 독서 공간이 조성될 계획이다. 또한 디지털 헬스케어 솔루션 기업 '솔닥'과 연계한 건강관리 서비스 도입이 예정되어 있어, 입주민들의 주거 편의성을 높이는 요소로 기대된다.

이외에도 입주민 전용 카페, 피트니스클럽, 골프연습장, 탁구장, GX룸, 남녀 구분 독서실, 작은 도서관, 어린이집과 다함께 돌봄센터 등 다채로운 시설이 마련된다. 또한 가구당 1.6대의 넉넉한 주차 공간을 확보해 입주민들의 주거 편의 향상에 기여할 전망이다.

강릉 우미 린 더 프리미어는 고급 커뮤니티와 대단지급 규모는 물론, 특화 평면 설계를 통해 기존 아파트와 차별화된 주거 상품성을 갖췄다. 일부 타입의 경우 확장형 주방 설계로 생활 중심 공간의 활용도를 높였으며, 2면 개방형 거실, 1+1 드레스룸 등 평면 특화 요소를 적용해 체감 공간을 극대화했다.

전용면적별 가구수는 ▲84㎡ 534가구 ▲117㎡ 120가구 ▲125㎡ 118가구로 구성된다. 전체 가구의 약 31%를 전용 85㎡ 초과 중대형 평형으로 구성했으며, 중대형 평형 중심 구성으로 지역 내 차별화된 주거 상품 구성을 갖춘 것이 특징이다.

교육 환경 또한 단지 바로 앞에 동명초등학교가 위치해 도보 통학이 가능한 학세권 입지를 형성하고 있다. 반경 약 1.3km 내에는 한솔초, 동명중, 경포고 등 각급 학교와 강릉시립도서관이 위치해 있어 우수한 면학 분위기를 갖췄다.

교통 및 생활 여건도 우수하다. 단지 앞 경강로를 통해 강릉 시내외로 이동이 편리하다. 풍부한 생활 인프라 역시 단지의 강점으로 꼽힌다. 도보권 내에 이마트 강릉점이 위치해 있으며, 강릉아산병원, 강릉동인병원 등 의료시설도 편리하게 이용할 수 있다.

분양 관계자는 "강릉 우미 린 더 프리미어는 브랜드 신뢰도와 상품 설계를 바탕으로 실수요자 중심의 주거 상품을 선보일 예정"이라며 "송정동 일대 주거 환경 변화 속에서 안정적인 주거 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편, '강릉 우미 린 더 프리미어'의 견본주택은 강원특별자치도 강릉시 교동 일원에 마련될 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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