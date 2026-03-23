"아이를 위한 교육, 미래를 위한 선택

경남교육의 새로운 도약 기대"



"권순기 예비후보는 풍부한 행정

경험과 균형 잡힌 식견 갖춘 교육자"



경남의 원로 인사들이 경남교육의 미래를 위해 뜻을 모았다.

경상남도원로회는 23일 경남도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경남교육의 올바른 방향 정립과 지속 가능한 발전을 위해 권순기 경남교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.

경남원로회가 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 권순기 경남교육감 예비후보를 지지선언했다. AD 원본보기 아이콘

이날 경남원로회는 지지선언문에서 "현재 경남교육은 중대한 분기점에 서 있으며, 학력·인성·지성의 공정성과 방향 모두가 시험대에 올라 있다"고 진단했다. 이어 "교육은 한 세대의 문제가 아닌 다음 세대를 결정짓는 국가의 근본"이라며 "지금은 실험이 아닌 실력으로 미래를 열 지도자가 필요한 시점"이라고 강조했다.

경남원로회는 권순기 예비후보를 "교육과 연구 현장을 이끌어 온 학자이자 풍부한 행정 경험과 균형 잡힌 식견을 갖춘 교육자"로 평가했다. 또 "교육의 본질을 꿰뚫는 통찰과 미래를 내다보는 비전을 지닌 지도자"라며 지지 배경을 설명했다.

특히 경남원로회는 "경남교육이 나아가야 할 방향은 아이들의 가능성을 중심에 두고 실력과 품성을 함께 키우는 교육"이라며 "권 예비후보가 이러한 시대적 요구에 부응해 학생들이 더 큰 세상으로 나아갈 수 있는 기반을 마련할 적임자"라고 주장했다.

경남원로회는 "경남교육의 새로운 도약을 위해 도민들의 뜻이 함께해 주기를 간곡히 요청한다"며 "아이를 위한 교육, 미래를 위한 선택이라는 가치 아래 권순기 예비후보를 지지한다"고 덧붙였다.

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한편, 이번 지지 선언은 경남 지역 원로들이 지역 교육의 방향성과 리더십의 중요성에 공감하며 자발적으로 뜻을 모았다는 점에서 오는 6월 3일 치러지는 경남교육감 선거에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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