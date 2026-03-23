[특징주]BTS 공연 마친 '하이브'…장 초반 14%↓

방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 마친 하이브 하이브 close 증권정보 352820 KOSPI 현재가 296,000 전일대비 48,000 등락률 -13.95% 거래량 456,885 전일가 344,000 2026.03.23 10:40 기준 관련기사 金총리 "BTS 소속사 하이브, 국민의 불편 감수 인식해야" [클릭 e종목]광화문 공연 D-3…BTS 복귀가 불러올 하이브 실적 성장 [주末머니]BTS 컴백하는데…엔터株는 언제 뜰까 전 종목 시세 보기 의 주가가 장 초반 전일 대비 14% 이상 떨어졌다.

23일 오전9시58분 하이브는 전일 대비 14.10%(4만8500원) 내린 29만5500원에 거래되고 있다.

BTS 신곡 공개, 서울 광화문 공연 등 시장의 기대감을 고조시켰던 일정들이 마무리되자 차익 실현 등 투자 심리도 약화한 것으로 분석된다.

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앞서 지난 21일 오후 8시부터 약 1시간가량 BTS는 광화문 광장에서 컴백 공연을 진행했다. 정부 추산 4만여명, 주최 측인 하이브 추산 10만여명이 참석한 것으로 파악됐다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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