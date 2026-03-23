올해 3월 기준 모아센터 운영 현황. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시는 골목 순찰·시설점검·소규모 수리 등 공공 아파트 관리사무소 역할을 하는 '모아센터'를 기존 13개소에서 28개소로 늘린다고 23일 밝혔다.

모아센터는 단독·다가구·다세대주택이 밀집한 저층 주거지역에 아파트 관리사무소와 동일한 수준의 관리 기능을 공공이 직접 제공하는 시설이다. 2023년 도입해 주거 형태에 따른 관리 격차를 줄이고 있다.

시는 올해 모아센터 15개소를 추가 조성하고, 소규모 맞춤형 모델을 새로 도입해 관리망을 구축한다는 방침이다. 현재 모아센터는 6개 자치구(13개소)의 축구장 380개 면적(2.7㎢) 규모 저층 주거지를 관리하고 있다. 지난해에는 개소당 연평균 1715건의 생활밀착형 서비스를 제공하고 620회의 정기·수시 순찰을 실시했다.

지난해 7~12월 실시한 모아센터 이용자 만족도 조사 결과, 104명이 참여해 종합만족도 99%를 기록했다. 시는 주민 수요를 반영해 올해는 외곽 골목이나 소규모 생활권까지 즉각 대응하는 체계를 갖춘 '소규모 맞춤형 모델'을 새로 도입한다. 이달 자치구 공모와 4월 대상지 선정을 거쳐 올해 하반기부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

신규 모아센터는 공공 유휴공간을 활용해 설치비를 낮추고 기동성을 높여 기존 거점형이 충분히 닿지 못했던 저층주거지 단위 관리 공백을 메우는 '초근접 생활 관리체계'로 현장 접근성을 높일 계획이다.

한편 서울시는 저층 주거지역 관리의 공공성과 전문성을 강화하기 위해 모아센터 근무자인 '마을 매니저' 선발 기준을 개선하고, 성과관리 체계를 함께 정비해 모아센터 운영 체계를 한층 고도화한다. 단순 참여 인력으로 선발했지만 올해 하반기부터는 경력·체력 평가를 새로 추가해 현장 전문 인력으로 선발한다.

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최진석 서울시 주택실장은 "모아센터는 저층 주거지역 관리 정책을 단편적 사업이 아닌 통합 관리체계로 발전시킨 사례"라며 "저층 주거지역 관리 정책을 확산해 주민 누구나 기본적인 생활 안전과 주거 서비스를 보장받을 수 있도록 지속 확대하겠다"라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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