국토부, 대국민 정책 아이디어 공모전…내달 26일까지 접수

국토교통부는 국민제안 아이디어 공모전을 한다고 23일 밝혔다. 주거·이동수단·물류 등 국토부 소관 업무와 관련한 아이디어를 모아 국민이 체감할 만한 정책을 짜는 데 참고할 방침이다.

이날부터 다음 달 26일까지 5주간 접수한다. 기업 부문은 기업 단위로, 일반 부문은 누구나 개인이나 팀 단위로 참여 가능하다. 신청서를 내려받아 전자우편이나 일반우편으로 제출하면 된다. 공모 분야는 스마트·신기술을 비롯해 교통·모빌리티·항공, 물류·유통, 건축·도시, 주거부동산 분야로 나눠 신청하면 된다. 부문별 1~3등 한 팀씩 선정, 총 6개 팀을 가린다.

과제 창의성을 비롯해 국민편입 및 파급효과, 실현 가능성 등을 종합적으로 살펴 심사하기로 했다. 국토부는 수상 팀을 중심으로 워크숍이나 정책 해커톤 등 후속 프로그램도 구상하고 있다. 사업화 가능한 우수 제안에 대해서는 국토교통 분야 규제특례와 연계해 실증 참여 기회를 주는 방안도 검토하기로 했다.

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윤성업 국토부 규제개혁법무담당관은 "국민들이 생활 속에서 느끼는 꼭 필요한 정책을 직접 제안할 수 있도록 하고 이를 제도 개선으로 연결하는 국민 참여형 정책 수립 노력의 일환"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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