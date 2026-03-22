

"출마 불가·가족 범죄 연루·성범죄설까지"…확인 안 된 주장 확산에 강경 대응



더불어민주당 임달희 공주시장 예비후보 AD 원본보기 아이콘

오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 더불어민주당 임달희 충남 공주시장 예비후보 측이 지역사회에 퍼지고 있는 '가짜뉴스'에 대해 강력 대응 방침을 밝혔다. 사실과 다른 비방성 정보가 무차별 확산되며 유권자 판단을 흐리고 있다는 판단에서다.

임달희 예비후보 측은 22일 보도자료를 통해 "최근 공주 지역을 중심으로 확인되지 않은 허위정보가 급속히 확산되고 있다"며 "공직선거법상 허위사실 공표 및 후보자 비방에 해당할 소지가 큰 만큼 엄정 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

특히 캠프는 제보된 내용을 '명백한 가짜뉴스'로 규정하며 구체 사례를 공개했다.

캠프측에 따르면 현재 지역사회에는 ▲임 예비후보가 선거법 위반으로 출마할 수 없다는 주장 ▲본인과 가족이 절도 등 범죄에 연루됐다는 의혹 ▲자녀의 폭행 사건 연루설 ▲성범죄와 관련됐다는 근거 없는 주장까지 사실 확인이 되지 않은 자극적 내용이 무차별적으로 퍼지고 있다는 것이다.

캠프는 "사실과 전혀 다른 내용이 반복·확산되며 후보자와 가족의 명예를 심각하게 훼손하고 있다"며 "의도적이고 조직적인 가짜뉴스 유포로 판단한다"고 밝혔다.

임 예비후보는 "정책 경쟁은 얼마든지 가능하지만, 근거 없는 가짜뉴스로 상대를 공격하는 행위는 민주주의를 훼손하는 것"이라며 "특히 가족까지 끌어들인 악의적 비방은 결코 묵과하지 않겠다"고 말했다.

이어 "가짜뉴스는 단순한 소문이 아니라 유권자의 판단을 왜곡하는 중대한 범법 행위"라며 "최초 유포자는 물론 이를 재생산·확산한 행위에 대해서도 끝까지 책임을 묻겠다"고 강조했다.

그러면서 "공주시민은 가짜뉴스가 아닌 정책과 진정성을 기준으로 판단할 것"이라며 "끝까지 공정하고 깨끗한 선거를 만들기 위해 흔들림 없이 대응하겠다"고 덧붙였다.

캠프는 현재 관련 유포 경로와 일부 비방성 주장에 대한 사실관계를 확인 중이며, 필요 시 수사기관에 정식 의뢰할 계획이다.

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아울러 시민 제보를 통해 가짜뉴스 확산 차단에 총력을 기울인다는 방침이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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