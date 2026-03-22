전국 곳곳 건조 특보

23일 월요일은 전국이 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다.

20일 경남 창원시 마산합포구 경남대학교 월영캠퍼스에 산수유가 폈다. 연합뉴스

20일 경남 창원시 마산합포구 경남대학교 월영캠퍼스에 산수유가 폈다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아침 최저기온은 -1~8도, 낮 최고기온은 12~21도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 최대 20도까지 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다.


주요 도시의 예상 최저기온은 ▲서울 4도 ▲인천 3도 ▲춘천 0도 ▲대전 2도 ▲광주 4도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲울산 6도 등이다.

최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲춘천 18도 ▲대전 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 등으로 예보됐다.


건조특보가 발효된 수도권과 강원 동해안, 충북, 경북권, 제주 산지는 대기가 매우 건조하겠고, 강원 내륙과 산지도 점차 건조해질 전망이다. 바람도 다소 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

새벽부터 아침 사이 충남·전북 서해안에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다. 오후부터 밤사이에는 경상권 해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불 것으로 보여 시설물 관리에도 주의가 필요하다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…미국서 '닭다리살' 재조명 "수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD

미세먼지 농도는 수도권과 충청권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다.


이지예 기자 easy@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈