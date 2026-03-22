전국 곳곳 건조 특보

23일 월요일은 전국이 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다.

20일 경남 창원시 마산합포구 경남대학교 월영캠퍼스에 산수유가 폈다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아침 최저기온은 -1~8도, 낮 최고기온은 12~21도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 최대 20도까지 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다.

주요 도시의 예상 최저기온은 ▲서울 4도 ▲인천 3도 ▲춘천 0도 ▲대전 2도 ▲광주 4도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲울산 6도 등이다.

최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲춘천 18도 ▲대전 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 등으로 예보됐다.

건조특보가 발효된 수도권과 강원 동해안, 충북, 경북권, 제주 산지는 대기가 매우 건조하겠고, 강원 내륙과 산지도 점차 건조해질 전망이다. 바람도 다소 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

새벽부터 아침 사이 충남·전북 서해안에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다. 오후부터 밤사이에는 경상권 해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불 것으로 보여 시설물 관리에도 주의가 필요하다.

AD

미세먼지 농도는 수도권과 충청권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>