정부, 중동상황 고유가 대응 관계장관 간담회

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 주재한 중동상황에 따른 고유가 대응 관계장관 간담회에서 발언하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

정부가 중동 정세 장기화에 따른 고유가에 대응해 '전쟁 추가경정예산(추경)'에 이어 금융·세제 지원 총동원에 나선다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 오후 정부서울청사에서 '중동상황에 따른 고유가 대응 관계장관 간담회'를 열고 이같이 밝혔다.

구 부총리는 "중동상황이 3주째 지속되면서 상황 장기화에 대비해 각 부처가 분야별 대응계획을 더욱 철저히 점검·추진할 필요가 있다"고 강조하며 "추경의 신속한 편성·집행뿐 아니라, 예산을 수반하지 않는 금융·세제·규제 등을 활용한 다양한 정책 프로그램을 보다 적극적으로 발굴·활용할 것"을 당부했다.

그는 "국제유가 상승이 전반적인 물가 부담으로 파급될 우려가 있다"며 석유제품 최고가격제 안착을 위한 철저한 현장점검을 주문했다. 또한 공공요금 동결, 민생물가 23개 특별관리 품목별 할인지원 확대, 유통구조 개선 등 민생물가 안정방안에 만전을 기할 것을 당부했다.

아울러 "에너지 및 중동 의존도가 높은 품목의 수급 상황에 대한 국민들의 우려를 감안해 대체발전 확대, 에너지 절약 등 에너지 수급관리 계획을 신속히 구체화·공표하는 한편 업계와 긴밀히 협업해 나프타, 요소 등 핵심품목의 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요시 추가 대책을 신속히 마련해달라"고 전했다.

참석자들은 에너지·핵심품목 수급안정에 전국민이 동참할 수 있도록 에너지·핵심품목 절약 프로그램을 적극적으로 마련해 안내드릴 필요가 있다는데 의견을 같이했다.

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구 부총리는 참석자들에게 "신속한 대책 수립만큼, 현장에서 잘 집행하는 것이 중요하다"면서 "중소기업 수출 지원 등 여러 부처가 함께 추진하는 사업들의 경우 국민들께서 신속하게 상담을 받고 필요한 지원을 받을 수 있도록 부문별 원스톱 지원체계를 강화하고, 패스트트랙 신설 등을 통해 지원기간을 최대한 단축할 수 있도록 보완방안을 강구할 것"을 주문했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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