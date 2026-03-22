경찰, '민생 침해' 금융·사이버 범죄 집중단속
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동일 수법으로 확인되면 적극 병합수사
범행수단부터 범죄수익·세탁까지 추적
경찰이 민생을 침해하는 금융범죄와 조직적인 사이버 사기 행각을 집중 단속한다.
경찰청 국가수사본부는 10월31일까지 금융범죄 및 사이버 사기에 대해 집중단속을 시행한다고 22일 밝혔다. 불공정 거래 행위와 불법 투자업체 운영 등을 강도 높게 수사할 방침이다.
서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자
경찰에 따르면 최근 고물가 장기화, 유가 상승 등 경제 불확실성이 확대되면서 투자 심리를 악용해 고수익을 미끼로 부당이득을 가로채는 등 민생 침해 금융범죄가 늘고 있다. 특히 사이버 사기 조직은 해외에 거점을 두거나 범행 후 해외로 도피하는 지능화 양상을 보이고 있다.
경찰청은 이 같은 범죄 양상에 대응하기 위해 민생을 침해하는 금융범죄와 직거래 사기 등 사이버 사기를 주요 단속 대상으로 설정하고, 시도경찰청 반부패경제범죄수사대·사이버수사대 등 전문 수사 인력을 투입할 계획이다. 동일 범행 수법으로 확인되는 사건에 대해서는 적극적인 병합수사를 통해 범죄조직을 일괄 검거하고 자금세탁 행위까지 엄정하게 수사할 방침이다.
이 과정에서 범행에 이용되는 대포폰·대포통장 등 각종 범행 수단의 생성·유통 행위도 강력하게 단속하고, 불법 광고·가짜 사이트를 차단해 범죄 연결고리를 끊어낼 계획이다.
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박성주 경찰청 국가수사본부장은 "최근 범죄는 경제 상황을 악용해 치밀한 시나리오로 국민을 기만하는 등 갈수록 교묘해지고 있다"며 "경찰은 민생을 침해하는 금융범죄와 사이버 사기에 대해 끝까지 추적해 반드시 검거하고 범죄 수익까지 철저히 환수하겠다"고 강조했다.
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