동일 수법으로 확인되면 적극 병합수사

범행수단부터 범죄수익·세탁까지 추적

경찰이 민생을 침해하는 금융범죄와 조직적인 사이버 사기 행각을 집중 단속한다.

경찰청 국가수사본부는 10월31일까지 금융범죄 및 사이버 사기에 대해 집중단속을 시행한다고 22일 밝혔다. 불공정 거래 행위와 불법 투자업체 운영 등을 강도 높게 수사할 방침이다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 최근 고물가 장기화, 유가 상승 등 경제 불확실성이 확대되면서 투자 심리를 악용해 고수익을 미끼로 부당이득을 가로채는 등 민생 침해 금융범죄가 늘고 있다. 특히 사이버 사기 조직은 해외에 거점을 두거나 범행 후 해외로 도피하는 지능화 양상을 보이고 있다.

경찰청은 이 같은 범죄 양상에 대응하기 위해 민생을 침해하는 금융범죄와 직거래 사기 등 사이버 사기를 주요 단속 대상으로 설정하고, 시도경찰청 반부패경제범죄수사대·사이버수사대 등 전문 수사 인력을 투입할 계획이다. 동일 범행 수법으로 확인되는 사건에 대해서는 적극적인 병합수사를 통해 범죄조직을 일괄 검거하고 자금세탁 행위까지 엄정하게 수사할 방침이다.

이 과정에서 범행에 이용되는 대포폰·대포통장 등 각종 범행 수단의 생성·유통 행위도 강력하게 단속하고, 불법 광고·가짜 사이트를 차단해 범죄 연결고리를 끊어낼 계획이다.

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박성주 경찰청 국가수사본부장은 "최근 범죄는 경제 상황을 악용해 치밀한 시나리오로 국민을 기만하는 등 갈수록 교묘해지고 있다"며 "경찰은 민생을 침해하는 금융범죄와 사이버 사기에 대해 끝까지 추적해 반드시 검거하고 범죄 수익까지 철저히 환수하겠다"고 강조했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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