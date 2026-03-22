청초생활체육관서 창단식

지도자 1명·선수 4명 구성

제2회 시협회장배 태권도대회 개최

강원도 속초시는 22일 청초생활체육관에서 속초시청 직장운동경기부 태권도팀 창단식을 열고 지역 체육 발전과 전문선수 육성을 위한 본격적인 출발을 알렸다.

속초시가 22일 청초생활체육관에서 속초시청 직장운동경기부 태권도팀 창단식을 열고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 창단식에는 김진태 강원특별자치도지사, 이병선 속초시장을 비롯해 도·시의회, 도·시 체육회, 도·시 태권도협회 관계자 등 주요 내빈과 시민들이 참석했다. 행사는 상지대 태권도 시범단 공연을 시작으로 선수단 소개, 단기 전달, 창단 지원금 전달 순으로 진행됐다.

속초시청 태권도팀은 박형용 지도자와 4명의 선수(박수빈, 엄태은, 문영선, 구본이)로 구성됐다. 이 중 문영선 선수는 속초시청 소속으로 지난 3월 14일 열린 제25회 성평등가족부장관기 전국 태권도대회에 참가해 -62kg 겨루기 부문 3위에 입상한 바 있다.

시 태권도팀은 전국·국제대회 참가를 통해 속초시의 위상을 높이는 역할을 맡을 전망이다.

또한, 지역 초·중·고 엘리트 태권도팀과 실업팀을 연계해 지역 우수선수의 타지역 실업팀 유출을 줄이고, 전국대회 입상을 통한 스포츠 친화 도시 이미지 제고에도 도움이 될 것으로 기대된다.

시 관내에는 현재 조양초등학교·속초중학교·설온중학교·설악고등학교 등 4개교에서 태권도팀이 운영되고 있다. 이들 태권도팀에 등록된 선수는 60명 수준이다.

한편, 창단식과 연계해 제2회 속초시협회장배 태권도대회도 함께 개최됐다. 대회에는 관내 태권도 수련생과 학부모 등 600여 명이 참여해 대규모 축제 분위기 속에 진행됐다.

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이병선 속초시장은 "태권도팀 창단은 속초시 체육 발전의 중요한 전환점"이라며 "선수들이 최고의 환경에서 훈련할 수 있도록 지원을 아끼지 않고, 전국 최고의 실업팀으로 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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