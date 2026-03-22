해외시장 개척 변수…"성장세 둔화" 지적도

지난해 국가별 세계 신차 판매량에서 중국이 일본을 제치고 처음으로 1위에 올랐다. 일본이 이 부문에서 1위를 내준 것은 2000년 이후 처음이다.

중국 비야디 로고. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

22일 니혼게이자이신문(닛케이)이 시장조사기관 마크라인즈 자료 등을 인용해 보도한 내용에 따르면, 중국 업체들의 지난해 신차 판매량은 전년 대비 약 10% 증가한 2700만대 수준이다. 반면 일본 업체들의 판매량은 소폭 감소한 약 2500만대에 그쳤다.

업체별로는 도요타자동차가 1132만대를 판매하며 글로벌 1위를 유지했다. 그러나 전체적으로는 중국 업체들의 약진이 두드러졌다. BYD와 지리그룹의 판매량은 모두 일본의 혼다와 닛산을 넘어섰다. 판매량 상위 20개 업체 가운데 중국 기업은 6곳, 일본은 5곳이었다.

다만 최근 들어 중국 시장의 성장세가 둔화하고 있다는 지적도 나온다. 닛케이는 "최근 중국 시장의 성장세가 둔화하고 있다"며 "BYD의 올해 2월 판매량은 작년 같은 달과 비교해 40% 감소했다"고 전했다.

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향후 흐름은 해외 시장 확대 여부에 달렸다는 분석이다. 닛케이는 "중국차의 기세가 이어질지 여부는 유럽, 동남아시아 등 해외시장 개척에 달렸다"며 중국 업체들이 자국 생산 차량 수출을 넘어 현지 생산으로 비용 경쟁력을 높이려 하고 있다고 해설했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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