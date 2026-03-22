수은, 'K-컬처' 수출에 5년간 28조원 금융 지원

최대 1.5%P 우대금리 적용

K-컬처 블라인드 펀드 신설

한국수출입은행은 'K-컬처' 수출을 뒷받침하기 위해 향후 5년간 총 28조원 규모의 정책금융을 지원한다고 22일 밝혔다.

수은은 콘텐츠 제작부터 플랫폼 유통, 소비재 판매, 해외 현지 법인·물류까지 K-컬처 산업 전반을 아우르는 종합 지원 체계를 구축할 계획이다.

우선 최대 1.5%포인트의 특별 우대금리를 도입한다. K-컬처 산업에 최대 1.2%포인트의 금리를 우대하고, 대기업과 중소·중견 협력사의 동반 성장을 유도하는 '상생금융 프로그램' 참여 기업에는 0.3%포인트를 추가한 최대 1.5%포인트까지 우대금리를 제공한다.

또한 유통 플랫폼을 K-컬처 해외 확산의 핵심 거점으로 육성하기 위해 플랫폼 기업의 수출실적을 기반으로 자금을 지원하되 실적 확인 절차를 간소화한다. 플랫폼 대기업에 중소기업 수출제품 구매자금도 지원한다.

수은은 초기 단계 기업의 성장 자금 확보를 돕기 위해 K-컬처 블라인드 펀드를 조성하고, 글로벌 시장을 겨냥한 프로젝트 펀드 투자도 확대한다.

AD

아울러 국내 기업의 해외 시장 안착과 물류망 구축 지원을 위해 전대금융과 M&A 자금 지원을 적극 추진한다. 전대금융은 수은이 외국 현지 은행과 신용공여한도 계약을 맺고 자금을 빌려주면, 현지 은행이 한국 기업과 거래하는 현지 기업이나 한국 기업의 현지 법인에 자금을 대출해주는 방식이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>