20대 소액 '빚투' 주의…"손실률 일반 개미의 3.2배"

신용융자 계좌 평균 수익률 -19%…미사용의 2.3배

이달 들어 신용융자를 활용한 이른바 '빚투' 개인투자자의 손실 규모가 커진 것으로 나타났다.

22일 금융권과 금융당국에 따르면 국내 대형 증권사 2곳의 개인투자자 종합 계좌 약 460만개를 분석한 결과 이달 들어 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 -19.0%였다. 신용융자를 사용하지 않은 투자자의 수익률은 -8.2%였다.

연령대별 '빚투' 투자자의 수익률을 보면 ▲60대 -19.8% ▲30대 -18.2% ▲20대 -17.8%였다. 높은 연령대에서 손실이 두드러졌다.

그러나 신용융자 미사용 투자자와의 격차는 20·30대에서 더 컸다. 30대는 신용융자 미사용 계좌 수익률(-6.6%)이 전 연령대 가운데 가장 양호했다. 신용융자 사용자는 손실률이 2.8배로 확대됐다. 20대도 미사용 계좌(-6.7%) 대비 신용융자 사용 투자자 손실률이 2.7배였다. 60대와 70대는 이 격차가 모두 2.2배였고, 50대는 1.9로 가장 양호했다.

소액투자자는 신용융자 사용자와 미사용자의 손실률 격차가 더 컸다. 투자금 1000만원 미만인 신용융자 계좌 수익률은 -20.7%로, 미사용자 수익률 -7.5% 대비 2.8배에 달했다. 특히 20대 소액 투자자는 신용융자 사용 시 손실률이 3.2배로 커져 가장 큰 차이를 보였다. 이는 20대 신용융자 사용자들이 일부 종목에 집중적으로 투자하는 '몰빵 투자'를 많이 하는 경향을 보이기 때문이라는 해석이 나온다. 2022년 강세장 때도 이와 같은 유사한 흐름이 있었다.

금융당국은 신용융자 규모가 시가총액의 0.6%(지난 6일 기준) 수준으로 시장 전반의 불안으로 확산할 가능성은 제한적이라고 보고 있으나 증권사에 레버리지 투자 위험성 안내를 강화하도록 하고, 신용융자·차액결제거래(CFD) 등 관련 리스크 관리 체계 점검을 당부했다. 금감원은 이외에도 증권 계좌를 담보로 캐피탈사에서 자금을 빌리는 스톡론 등 전 금융권의 잠재적 빚투 요인을 점검할 예정이다.

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한편 전문가들은 주식 투자 시 ▲여윳돈으로만 투자하기 ▲일확천금을 기대하지 않기 ▲장기투자하기 ▲분산 투자하기 등의 원칙을 정립하여 지키는 것이 중요하다고 강조했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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