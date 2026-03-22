23일부터 특화주택 지자체·지방공사 공모 접수

국토교통부는 23일부터 5월 22일까지 맞춤형 특화주택을 공급하기 위해 공공주택사업을 하는 지자체나 지방공사를 대상으로 공모 신청을 받는다고 밝혔다. 특화주택이란 거주공간과 함께 사회복지시설이나 돌봄공간, 공유오피스 등 입주민이 필요로 하는 특화시설이나 주거 서비스를 함께 공급하는 유형을 뜻한다.

공모에 선정되면 주택도시기금 출·융자 등 지원을 받는다. 올해부터 청년특화주택 내 시설, 육아 친화 플랫폼에 설치되는 시설에 대해 건설비 지원이 가능해졌다. 주택 크기에 따라 건설비의 최대 80%까지 지원받을 수 있다. 정부는 신청 접수 후 제안서 검토, 현장조사, 심의 등 절차를 거쳐 6월 말 특화주택 후보지를 발표하기로 했다.

앞서 2024년 도입한 지역제안형 특화주택은 출산이나 귀농·귀촌 등 지역 수요에 맞춰 공급하는 유형이다. 고령자 복지주택은 미닫이 욕실문, 안전손잡이 등 노인을 위한 편의시설을 적용하고 식당·상담실·강좌실 등 사회복지시설을 함께 제공하는 임대주택이다. 역세권 등 우수 입지에 빌트인가구 등을 갖춘 청년특화주택, 공유오피스·창업센터 등을 함께 제공하는 일자리 연계형 지원주택까지 총 네 가지 유형이 있다.

고령자복지주택. 한국토지주택공사 제공 AD 원본보기 아이콘

한편 한국토지주택공사(LH)는 다음 달 3일 특화형 매입임대주택 모집 공모를 시작한다. 입주자 특성에 맞는 공간과 서비스를 갖춘 임대주택을 사회적경제주체를 포함한 민간이 제안하면 공공이 매입해 시세보다 싸게 공급하는 유형이다. LH는 사업 속도를 내기 위해 특화형주택사업단(TF)을 이달 초순부터 운영하고 있다.

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이기봉 국토부 주거복지정책관은 "특화주택은 지역의 수요와 여건에 맞는 맞춤형 주택을 공급할 수 있고 청년·양육가구·고령자 등 수요자별 특성을 고려한 시설과 서비스로 입주민의 만족도가 높다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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