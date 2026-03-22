농협은행, 금융소비자보호 내부통제 현장점검 실시

박장순 부행장, 충남영업부 방문

금융상품 불완전판매 예방 관리체계 등 확인

NH농협은행 금융소비자보호부문은 최근 소비자보호 관련 불완전판매를 예방하고 건전한 영업환경 조성을 위한 내부통제 현장점검을 실시했다고 22일 밝혔다.

박장순 금융소비자보호부문 부행장이 이번 내부통제 현장점검을 위해 충남영업부를 직접 방문했고, 금융소비자보호 내부통제 이행 여부와 운영 실태를 진단했다.

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특히, 금융소비자보호법 관련 준수 여부를 중점적으로 점검하고 금융상품 불완전판매 예방을 위한 관리체계를 확인했다. 또한 고령·장애인·임산부 등 금융 취약계층에 대한 보호 체계와 응대 절차 마련 여부도 점검하는 등 고객 중심의 금융서비스 제공, 공익적 역할을 강조했다.

박 부행장은 "이번 점검을 통해 영업점의 내부통제 체계를 한층 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 고객으로부터 항상 신뢰받는 금융기관으로 자리매김하기 위해 금융소비자보호에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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