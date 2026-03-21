박완수 경남도지사가 대전광역시 자동차 부품회사에서 발생한 화재로 발생한 인명 피해에 대해 애도를 표하며 지원 의사를 밝혔다.

박 도지사는 21일 담화문을 통해 "지난 20일 대전시 자동차 부품회사에서 발생한 화재 사고로 많은 인명 피해가 발생한 데 대해 깊은 우려와 안타까움을 금할 수 없다"고 했다.

이어 "경남도는 330만 도민과 함께 삼가 고인들의 명복을 빌며 유가족분들에게 위로를 전한다"라며 "부상자들의 빠른 쾌유와 연락이 닿지 않는 분들의 무사 귀환을 진심으로 바란다"고 했다.

박완수 경남도지사. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

또 "현장에서 구조와 수색 활동에 최선을 다하고 계신 소방 당국과 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사를 드린다"라고 했다.

박 지사는 "경남도는 중앙정부, 대전시 등 관계 기관의 협조 요청에 곧바로 대응할 수 있도록 준비를 마쳤다"며 "사고 수습 과정에서 추가적 지원이 필요하다면 적극 나서겠다"라고 강조했다.

AD

아울러 "경남도 역시 이번 사고를 무겁게 받아들인다"며 "도내 산업 현장의 안전 관리에 더욱 만전을 기해 나가겠다"라고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>