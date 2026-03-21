박완수 경남지사, 대전 화재 참사 애도 … "지원 적극 나설 것"
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박완수 경남도지사가 대전광역시 자동차 부품회사에서 발생한 화재로 발생한 인명 피해에 대해 애도를 표하며 지원 의사를 밝혔다.
박 도지사는 21일 담화문을 통해 "지난 20일 대전시 자동차 부품회사에서 발생한 화재 사고로 많은 인명 피해가 발생한 데 대해 깊은 우려와 안타까움을 금할 수 없다"고 했다.
이어 "경남도는 330만 도민과 함께 삼가 고인들의 명복을 빌며 유가족분들에게 위로를 전한다"라며 "부상자들의 빠른 쾌유와 연락이 닿지 않는 분들의 무사 귀환을 진심으로 바란다"고 했다.
박완수 경남도지사. 경남도 제공
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또 "현장에서 구조와 수색 활동에 최선을 다하고 계신 소방 당국과 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사를 드린다"라고 했다.
박 지사는 "경남도는 중앙정부, 대전시 등 관계 기관의 협조 요청에 곧바로 대응할 수 있도록 준비를 마쳤다"며 "사고 수습 과정에서 추가적 지원이 필요하다면 적극 나서겠다"라고 강조했다.
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아울러 "경남도 역시 이번 사고를 무겁게 받아들인다"며 "도내 산업 현장의 안전 관리에 더욱 만전을 기해 나가겠다"라고 했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
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