경북 구미교육지원청(교육장 민병도) 학교폭력제로센터는 지난 20일 2026년 학교폭력 전담조사관 위촉식 및 역량 강화 연수를 실시했다.

이날 구미교육지원청에서는 퇴직 경찰, 퇴직 교원, 전문상담가 등 총 20명의 학교폭력전담조사관을 위촉했다. 이번 행사는 전담조사관의 사안조사의 전문성과 공정성을 높이고, 실무 사례 안내를 통해 학교 현장에 대한 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

2026년 학교폭력 전담조사관 위촉식 및 역량 강화 연수 실시 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

연수는 학교폭력제로센터와 전담조사관 제도 이해 및 사안조사보고서 작성 실제를 주제로 진행되었으며, 2026 우수 전담조사관으로 지정된 최병재 조사관이 강의를 맡아 현장 중심의 사례와 조사 실무를 안내했다.

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학교폭력제로센터장 신운식 교육지원과장은 "전담조사관과 학교폭력제로센터, 학교 관리자 및 학교폭력책임교사가 함께 협력해 온 덕분에 전담조사관 제도가 학교 현장에서 안정적으로 자리 잡고 있다"며 "이번 연수가 전담조사관의 역량과 전문성을 더욱 높여 학교폭력 사안 처리의 공정성과 신뢰성을 강화하는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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