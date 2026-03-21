GPS 기록 공개로 항모 이동 경로 드러나

유사 사례 추가 확인…군 당국 조사 착수

프랑스에서 해군 항공모함의 작전 위치가 장병 개인의 운동 기록 앱 사용으로 외부에 노출되는 보안 사고가 발생했다.

19일(현지시간) 프랑스 일간지 르몽드는 동지중해에 배치된 항공모함에서 이같은 사고가 생겼다고 보도했다. 근무하던 한 장병이 함상에서 조깅을 하며 측정한 운동 기록을 온라인에 공개했고, 이 과정에서 함정의 이동 경로가 드러난 것이다. 해당 장병은 스마트워치로 수집된 데이터를 별도의 보안 설정 없이 업로드했다.

문제가 된 서비스는 GPS 기반으로 이동 거리와 속도, 위치 정보를 자동 저장하는 피트니스 애플리케이션 '스트라바(Strava)'로, 전 세계 사용자들만 1억 2000만 명에 달하는 스포츠 러닝앱이다. 사용자들은 이 앱을 통해 자신의 달리기 경로와 위치를 기록하고 온라인에 공유할 수 있다. 이 장병 역시 자신의 기록을 공개 프로필로 설정해 사실상 항공모함의 위치를 외부에 노출한 상황이 됐다.

항공모함. 사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

공개된 데이터에는 이 장병이 약 30분 이상 동일 구간을 반복해 달린 궤적이 담겼다. 원형에 가까운 이동 패턴은 항공모함 갑판 위를 따라 달린 결과로 분석된다. 이처럼 반복되는 경로만으로도 특정 함정의 현재 위치와 이동 범위를 상당 부분 추정할 수 있다는 것이 전문가들의 지적이다.

공개된 위성 이미지에서도 해당 항공모함으로 추정되는 형태가 포착되면서, 유출된 위치 정보의 신뢰성이 뒷받침된 것으로 알려졌다. 개인의 운동 기록이 군사 자산의 위치를 파악하는 단서로 활용된 사례다.

문제는 이밖에도 유사 사례가 추가로 확인됐다는 점이다. 일부 해군들 역시 위치 정보가 포함된 활동 기록을 공유해온 정황이 드러났으며, 함정 내부 모습이나 승조원 사진 등을 함께 게시한 사례도 있는 것으로 전해졌다. 군 내부의 디지털 보안 의식이 전반적으로 미흡하다는 의미로 해석할 수 있다.

프랑스 군 당국은 사건을 인지하고 조사에 착수했다. 지휘부는 해당 장병의 디지털 보안 규정 위반 여부를 검토 중이며, 재발 방지를 위한 대응책 마련에도 나선 것으로 알려졌다.

르몽드는 "중동 지역 긴장이 고조된 상황에서 항공모함 전단의 위치를 사실상 실시간으로 외부에 노출하는 것은 심각한 보안 위협"이라고 강조했다.

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한편 프랑스는 최근 중동 정세 악화로 인한 군사적 긴장 상태에 대응해 항공모함을 포함한 전력을 동지중해에 배치하고 있다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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