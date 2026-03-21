경선 직후 후보별 득표율 문자 확산 “비공개 방침 악용”

“내 득표율 3분의 1로 낮춘 허위 수치 조직적 유포 정황”

중앙당에 결과 공개 재검토·가담자 무관용 징계 요구

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 민형배 국회의원이 예비경선 직후 지역에 확산된 '후보별 득표율 지라시'와 관련해 각 후보의 정확한 득표율 공개와 허위 문자 유포 경위에 대한 조사를 촉구했다.

전남·광주 통합특별시장 경선 후보가 21일 광주 서구 마륵동 경선준비사무소에서 예비경선 결과 관련 허위 득표율 문자 유포 문제에 대한 입장을 밝히고 있다. 민형배 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

민 후보는 21일 오전 광주 서구 마륵동 전남·광주 통합특별시장 경선준비사무소에서 '예비경선 결과 관련 허위정보 무차별 유포' 기자회견을 열고 "민주주의의 축제가 돼야 할 경선이 조직적인 허위사실 유포로 얼룩지고 있다"며 중앙당 선거관리위원회와 지도부의 대응을 요구했다.

그는 "예비경선 결과 발표 직후 출처를 알 수 없는 허위 득표율 수치가 담긴 문자가 지역에 광범위하게 살포됐다"며 "중앙당 선관위의 경선 결과 비공개 방침을 의도적으로 악용한 것"이라고 주장했다.

이어 "경선 투표 결과는 각 후보 캠프에서 참관인을 파견하기 때문에 본인 진영의 득표 상황은 일정 부분 확인할 수 있다"며 "현재 유포되고 있는 지라시는 실제 내용과 전혀 다를 뿐 아니라 자신의 득표율을 3분의 1 수준까지 낮춰 유포된 정황이 있다"고 말했다.

민 후보는 "깜깜이 경선 구조가 허위사실 유포의 토양이 되고 있다"며 예비경선 결과 비공개 원칙을 즉각 재논의하고 후보별 정확한 득표율과 순위를 공식 발표해야 한다고 강조했다.

또 "허위 득표율 문자를 작성하고 조직적으로 유포한 배후를 끝까지 추적해 수사 의뢰하고 법의 심판을 받게 해야 한다"며 "당 차원에서도 허위사실 유포에 가담한 후보와 관계자에 대해 당헌·당규에 따른 가장 강력한 징계를 내려달라"고 촉구했다.

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앞서 더불어민주당은 권리당원 100% 온라인 투표 방식으로 이틀간 진행된 예비경선을 마친 뒤 전날 오후 6시30분 유튜브 생중계를 통해 본경선 진출 후보 5명을 발표했으나 후보별 득표율과 순위는 공개하지 않았다. 그러나 공표 시점 전후로 후보별 득표율이 적힌 문자 메시지가 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 캠프 관계자와 당원, 지지자 사이에서 진위 여부를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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