영광군, 내나라 여행박람회 참석

'영광 관광'매력 집중 홍보 진행

홍보로 관광객 유치 기대감 확산

영광군이 내나라 여행박람회 행사에 참여해 ‘영광 관광’ 매력을 집중 홍보하고 있다. 영광군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군은 국내 대표 관광 홍보 행사인 '2026 내나라 여행박람회'(19~22일)에 참가해 영광군의 주요 관광지와 대표 축제는 물론 관광 활성화 정책인 영광 쉼표(반값)여행까지 홍보하며 관람객들의 큰 관심을 끌었다.

이번 박람회에서는 불갑산과 백수해안도로 등 주요 관광지와 지역 특산물, 다양한 관광 콘텐츠를 소개하고 방문객들에게 관광 홍보 리플릿을 제공했다.

특히 영광법성포단오제, 영광불갑산상사화축제, 영광찰보리문화축제 등 영광군 대표 3대 축제를 중심으로 집중 홍보를 실시, 영광을 대표하는 축제 콘텐츠와 지역 고유의 문화적 가치를 널리 알렸다.

이와 함께 영광군 관광 활성화 정책인 '영광 쉼표(반값)여행' 정책을 적극 홍보해 관람객들의 관심을 모았으며, 숙박·관광·먹거리 등을 보다 합리적인 비용으로 즐길 수 있는 여행 프로그램 안내로 실제 방문으로 이어질 수 있도록 관광객 유치 홍보를 병행했다.

이를 통해 영광을 보다 부담 없이 찾을 수 있는 여행지로 알리는 효과를 거뒀다.

또 참여형 룰렛 이벤트를 운영해 기념품을 증정하고 관람객들의 적극적인 참여를 유도했으며 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 구성돼 가족 단위 방문객과 청년층의 관심을 끌었다.

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영광군 관계자는 "이번 박람회를 통해 영광의 관광자원과 대표 축제는 물론 영광 쉼표(반값) 여행 정책까지 함께 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 관광 홍보 활동을 통해 더 많은 관광객이 영광을 찾을 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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