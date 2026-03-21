21일, 가족봉사단 제빵 봉사



직접 만든 빵, 취약계층 전달

울산시는 21일 오전 9시 30분 '울산시 공무원 가족봉사단'이 대한적십자사 울산지사 '빵나눔터'에서 '사랑의 제빵 봉사활동'에 참여해 나눔의 가치를 실천한다.

이번 봉사활동은 울산시 소속 공무원과 가족이 함께 참여하는 체험형 봉사활동으로, 공직사회 내 나눔문화를 확산하고 가족 간 유대감을 높이기 위해 마련됐다.

이날 가족봉사단이 약 3시간 동안 직접 만든 빵은 미혼모·한부모가족 시설, 장애인복지시설 등 지역 내 취약계층 시설에 전달될 예정이다.

이를 통해 울산시는 공무원의 자발적 나눔 실천, 직원과 가족 간 유대감 강화, 일상 속 나눔 문화 확산 등의 효과를 기대하고 있다.

울산시는 이날 제빵 봉사활동을 시작으로 공직사회 내 자원봉사 참여를 더욱 활성화해 나갈 계획이다.

이를 위해 농가 일손 돕기, 쓰담 달리기(플로깅) 봉사 등 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 봉사 프로그램을 발굴하고 정기적인 가족봉사 활동을 추진한다.

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시 관계자는 "이번 제빵 봉사로 공무원과 가족들이 정성껏 만든 빵이 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되기를 바란다"라며 "앞으로 다양한 공무원 자원봉사활동을 통해 일상 속 나눔문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

울산시는 지난해 가족봉사 활동으로는 '핸즈온(Hands-On) 봉사'를 추진했다. 공무원과 가족 400여명이 참여한 가운데 직접 제작한 환경 팝업북을 지역 아동시설에 기부했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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