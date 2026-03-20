소방청, '국가소방동원령' 발령

20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이 났다.

화재로 오후 2시 30분 현재 중상 35명, 경상 15명으로 확인되고 있으며, 실종자가 있을 가능성도 있어 인명 피해가 더 커질 수도 있다는 우려도 제기됐다.

소방 당국은 신고 14분 만에 대응 2단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있고, 오후 1시 53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다.

김승룡 소방청장은 인명피해 최소화를 위해 가용 소방 자원을 총동원하고, 인명구조 및 대원 안전관리에 최선을 다할 것을 긴급 지시했다.

화재 현장에는 충남과 충북도, 세종시 소방본부에서 119구조대와 소방펌프차 등이 다수 출동했으며, 무인소방로봇 2대와 대용량포방사시스템도 이동했다.

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소방청은 상황대책반을 가동하는 한편 상황 관리관을 현장 파견했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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