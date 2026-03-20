알레르기성 결막염, 방치하면 각막 손상까지… 생활 속 관리가 중요

따뜻한 햇살과 함께 찾아온 눈 가려움. 무심코 눈을 비비는 습관이 각막 손상과 2차 감염으로 이어질 수 있다.

많은 사람이 이를 단순한 피로나 미세먼지 탓으로 여기지만, 실제로는 알레르기성 결막염인 경우가 적지 않다. 결막은 눈을 보호하고 윤활 작용을 돕는 중요한 조직으로, 외부 자극에 민감하게 반응할 수 있다.

특히 꽃가루와 미세먼지가 증가하는 봄철에는 알레르기 반응이 활발해지면서 증상이 악화하기 쉽다. 단순한 가려움과 충혈로 시작되지만, 방치할 경우 각막 손상 등 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

알레르기성 결막염은 우리 몸의 면역 체계가 꽃가루나 먼지 등 특정 물질에 과민 반응을 보이면서 발생한다. 증상과 원인에 따라 계절성, 통년성뿐 아니라 봄철 각결막염, 아토피 각결막염, 거대유두 결막염 등 다양한 형태로 나타난다. 특히 어린이와 청소년에게 흔한 봄철 각결막염은 눈부심과 점액성 분비물이 특징이며, 심한 경우 각막을 자극할 수 있다.

환자들이 가장 힘들어하는 증상은 '가려움'이다. 문제는 이 가려움 때문에 눈을 반복적으로 비비는 습관이다. 이러한 행동은 증상을 악화시킬 뿐 아니라, 심할 경우 각막이 얇아지며 변형되는 원추각막으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

연령대에 따라 관리 방법도 달라진다. 야외 활동이 많은 청소년과 청년층은 꽃가루가 많은 날 안경 착용으로 눈을 보호하는 것이 도움이 된다. 중장년층은 비염이나 아토피 등 다른 알레르기 질환과 동반되는 경우가 많아 증상이 반복되면 전문 진료를 받는 것이 바람직하다. 고령층은 안구건조증과 혼동하기 쉬운 만큼 눈을 촉촉하게 유지하는 관리가 중요하다.

무엇보다 중요한 것은 원인 물질을 피하는 생활 습관이다. 외출 후에는 눈 주변을 깨끗이 씻고, 가려움이 심할 때는 냉찜질이나 방부제가 없는 인공눈물을 사용하는 것이 도움이 된다. 실내에서는 적절한 습도를 유지하고 침구류를 고온 세탁해 알레르기 유발 물질을 줄이는 것이 좋다.

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좋은강안병원 안과 조영채 과장은 "눈이 가렵다고 무심코 비비는 행동은 각막에 부담을 줄 수 있다"며 "증상이 지속되면 정확한 진단을 통해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "알레르기성 결막염은 흔하지만, 결코 가볍게 볼 질환은 아니며, 생활 속 관리가 눈 건강을 지키는 기본"이라고 덧붙였다.

봄철 불청객처럼 찾아오는 눈 가려움. 작은 습관의 변화가 눈 건강을 지키는 가장 확실한 방법이 될 수 있다.

좋은강안병원 조영채 과장. 좋은강안병원 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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