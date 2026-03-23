신세계라이브쇼핑 '블루핏'

컨템포러리 캐주얼 브랜드

봄맞이 신상품 선봬

메인 아이템 '터키 보싸 데님'

신세계라이브쇼핑의 대표 브랜드인 '블루핏'이 봄을 맞아 신상품을 선보인다.

'블루핏'은 신세계가 단독으로 판매하는 컨템포러리 캐주얼 브랜드로, 2023년 데님을 처음으로 판매한 이후 토털 코디네이션을 소개해왔다. 매년 성장을 거듭해 신세계라이브쇼핑의 대표 패션 브랜드로 자리 잡았으며, 모바일 앱에서도 검색어 최상위권에 항상 있다.

블루핏은 자유롭고 재치 있는 스타일을 추구하는 도전적인 여성에게 차별화한 디자인을 제안한다. 특히 올해 봄여름(S/S) 시즌에는 블루핏이 고객의 하루에 자연스럽게 스며들 수 있도록 데일리 아이템을 내놨다. 정해진 답을 내놓는 패션이 아니라 고객의 선택이 각자의 길을 완성할 수 있도록 은은하면서도 포인트가 살아있는 실루엣을 선보인다.

블루핏 터키보싸데님. 신세계라이브쇼핑 AD 원본보기 아이콘

블루핏의 메인 아이템은 데님(9만9000원)이다. 현재 선보이고 있는 터키 보싸 데님은 여유 있으면서도 슬림하고 날씬하게 보이는 스탠다드 일자 핏이다. 보싸 기술력의 파워스트레치 원단을 사용해 몸에 맞춘 듯한 착용감을 제공한다.

또 시어후드 점퍼(7만9900원)는 향기로운 플로럴 프린트에 셔링 디테일을 더해 바람결에 실려온 꽃향기를 시각화했다. 블루핏의 NEW데님스커트(6만9900원)는 입자마자 기분이 좋아지는 일명 '설레임 스커트'로 탄탄하면서도 편안하며 8단계의 세심한 공정을 거쳐 완성됐다. 또 블루핏 스트라이프 니트 3종세트(7만9000원)는 네이비, 화이트, 베이지 3가지로 이뤄져 있으며 차별화된 컬러 소매의 배색과 긴소매 디자인 등을 포인트로 적용해 블루핏 데님과 가장 잘 어울린다.

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강혜연 패션 팀장은 "이번 봄여름 시즌 블루핏은 20여 개가 넘는 다양한 품목을 연이어 선보이며 고객의 일상을 함께하겠다"며 " 고객이 찾아와서 적극적으로 구매할 수 있는 품질의 상품들로 채워나갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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