빗썸, 지정가 주문 보상 이벤트 진행

원화마켓 가상자산 100종 대상

종목당 일 최대 10만원 보상 제공

빗썸이 원화마켓 가상자산 100종을 대상으로 메이커(지정가) 주문 시 0.05%의 보상을 제공하는 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 19일 오후 6시부터 별도 공지가 나올 때까지 진행된다. 이벤트 신청을 완료한 고객이 원화마켓 대상 가상자산 100종을 메이커 주문으로 거래하면, 체결된 거래 금액의 0.05%를 리워드로 받을 수 있다.

리워드는 종목당 일 최대 10만원 한도다. 매주 금요일, 전주 월요일부터 일요일까지의 누적 거래 실적 기준 원화로 지급된다. 고객확인(KYC), KB국민은행 계좌 연결, 마케팅 수신 동의를 모두 완료한 고객이 지급 대상이다.

이벤트를 통해 지급되는 메이커 리워드는 기존 멤버십 리워드 내 '메이커 리워드'와 중복으로 적용된다. 다만 거래 포인트가 적용된 거래금액은 거래 포인트가 우선 지급돼 이번 메이커 리워드 대상에서 제외된다. 블랙 프리미엄 혜택 대상자 선정에서도 이번 0.05% 메이커 리워드가 적용된 거래금액은 제외된다.

대상 종목은 운영 상황에 따라 제외되거나 추가될 수 있다. 종목이 변경되는 경우 변경일 24시까지의 메이커 거래 실적만 리워드 인정 대상에 포함된다.

이번 프로그램은 일부 이벤트 및 서비스와 중복 참여가 제한된다. VIP 매칭 프로그램, API 첫 거래 수수료 페이백 이벤트에는 중복으로 참여할 수 없으며 수수료 혜택 제공 이벤트에 참여하는 경우에도 혜택은 지급되지 않는다.

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빗썸 관계자는 "고객들이 보다 다양한 방식으로 거래 혜택을 체감할 수 있도록 메이커 리워드 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 안정적인 거래 환경과 실질적인 혜택을 함께 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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