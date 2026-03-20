미래에셋자산운용이 전남 여수 경도에 호남권 최초로 글로벌 5성급 호텔 브랜드 JW 메리어트 호텔을 조성한다고 20일 밝혔다.

미래에셋메리어트 인터내셔널 호텔 운영계약 체결식.(왼쪽부터) 남기덕 메리어트 코리아 대표, 라지브 메논 메리어트 인터내셔널 아시아태평양 총괄대표, 최창훈 미래에셋자산운용 대표이사 부회장, 채창선 미래에셋컨설팅 대표이사 AD 원본보기 아이콘

미래에셋자산운용은 19일 서울 반포 JW 메리어트 서울에서 여수 경도 개발 부지 내 글로벌 5성 호텔 조성을 위한 위탁운영계약 체결식을 개최했다. 행사에는 미래에셋자산운용 최창훈 부회장, 미래에셋컨설팅 채창선 대표, 메리어트 인터내셔널 아시아태평양(중국 제외) 총괄대표 라지브 메논이 참석했다.

글로벌 호텔 브랜드와의 협업을 통해 추진되는 이번 사업은 미래에셋그룹이 진행 중인 여수 경도 해양관광단지 개발의 핵심 투자 프로젝트다. 미래에셋은 여수 경도 지역 총 65만 평 규모에 약 1조원을 투입해 2029년 완공을 목표로 개발 사업을 진행 중에 있다.

JW 메리어트를 운영하는 메리어트 인터내셔널은 전 세계 145개 국가 및 지역에서 약 9800여 개 호텔을 운영 중인 글로벌 호텔 그룹이다. 국내에서도 39개 호텔을 운영하며 축적된 브랜드 파워와 운영 역량을 보유하고 있다. 브랜드 도입을 통해 여수 경도는 남해안을 대표하는 프리미엄 호텔 및 관광 인프라 거점으로 조성될 예정이다.

호텔은 총 261실 규모로 조성되며 고급 레스토랑과 바, 컨벤션 및 연회 시설, 야외 수영장, 피트니스 센터, 스파 등 글로벌 럭셔리 호텔에 요구되는 핵심 인프라를 갖출 예정이다. 휴양 수요는 물론 MICE(기업회의·포상관광·국제회의·전시) 수요까지 아우르는 복합 호텔로 개발된다.

설계 및 디자인에는 글로벌 호텔 프로젝트 수행 경험을 갖춘 전문 파트너가 참여한다. 건축 디자인은 두바이 원자빌을 설계한 글로벌 건축사무소 니켄세케이가 맡았으며 실내 인테리어는 포시즌스 호텔 서울, 리츠칼튼 홍콩 등 다수의 글로벌 럭셔리 호텔 프로젝트를 수행한 수 시임 테오가 담당한다.

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최창훈 미래에셋자산운용 대표이사(부회장)는 "이번 프로젝트는 글로벌 호텔 브랜드 도입을 통해 남해안 관광 인프라의 질적 도약을 도모하는 사업"이라며 "단순한 호텔 개발을 넘어 지역 경제 활성화와 장기적인 관광 자산 가치 제고에 기여하는 대표적인 복합 개발 프로젝트로 완성해 나가겠다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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