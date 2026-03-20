최소침습수술 통해 8년 만에 제거

금속 젓가락이 목에 걸린 채 8년을 버틴 중국 남성의 사연에 관심이 쏠리고 있다.

20일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이달 초 수술을 받은 중국 남성 A씨의 사연을 전했다. A씨는 목에 12㎝ 젓가락이 박힌 상태로 8년을 버티다가 최근 수술을 받아 제거했다.

8년 전 A씨는 밥을 먹다가 실수로 금속 젓가락을 삼켰다. 그의 몸 상태를 진단한 의사는 절개 수술을 권고했지만, A씨는 통증은 있어도 호흡에는 이상이 없다는 이유로 거부했다.

남성의 목에 박힌 금속 젓가락. 바이두 캡처 AD 원본보기 아이콘

A씨는 이후로도 종종 이물감을 느꼈지만, 평소 음주를 자주 했기에 술을 마신 뒤 느끼는 숙취 정도로 치부했다. 그러나 시간이 지나면서 아침에 일어날 때, 음식물을 삼킬 때 통증이 점점 더 악화해 결국 재차 병원을 찾았다.

디엔 시립중앙병원 의료진은 "환자는 목에 젓가락이 걸려 있다고 말해 최근 발생한 일로 생각했다"며 "무려 8년 전 일이라는 설명을 듣고 놀랐다"고 전했다.

정밀 검사 결과, A씨가 8년 전 삼킨 금속 젓가락은 입천장 뒤에 위치한 목 안쪽 연구개 부위에 박혀 있었다. 다행히 목 주변 점막은 손상되지 않았고, 성대도 정상적으로 기능했다.

A씨는 여전히 목 절개 수술을 거부했다. 결국 의료진은 절개를 최소화하고 이물질을 제거하는 '최소침습수술'을 시도하기로 했고, 구강을 통해 최소 출혈만으로 젓가락을 제거하는 데 성공했다. 수술 이후 남성은 빠르게 건강을 회복하고 퇴원했다.

A씨의 사연이 알려진 뒤 중국 누리꾼들은 "어떻게 8년을 버텼을까", "죽지 않았다는 게 신기하다", "젓가락을 삼키는 게 가능하냐" 등 놀랍다는 반응을 보였다.

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한편 중국에선 큰 이물을 삼킨 뒤에도 신체가 정상적으로 기능하는 사례는 종종 나오고 있다. 지난해에는 안후이성에 거주하는 64세 남성이 어린 시절 삼킨 칫솔을 제거하는 수술을 받기도 했다. 이 남성은 52년 전 실수로 칫솔을 삼킨 뒤 부모에게 계속 숨겨온 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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