류혁 전 감찰관, MBC 라디오서 주장

"교도관 면담 때 불만…'식탐' 표현까지"

윤 측 "성실히 생활 중…인격 폄하" 반박

서울구치소에 수감된 윤석열 전 대통령이 교도관들에게 "커피를 더 달라", "부식이 부실하다"는 등 무리한 요구를 했다는 주장이 제기됐다.

류혁 전 법무부 감찰관은 19일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 최근 교도관들과의 대화를 통해 들은 윤 전 대통령의 수감 생활과 관련된 이야기를 공개했다. 류 전 감찰관은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 박성재 당시 법무부 장관이 소집한 대책 회의를 거부하고 사의를 표명한 인물이다.

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

그는 "법무부 감찰관으로 일하며 교도관들과 얘기할 기회가 있었다"며 윤 전 대통령이 교도관들과의 면담 과정에서 보인 태도에 대한 현장 반응을 전했다.

류 전 감찰관은 "(윤 전 대통령) 구속 후 여러 과정에서 특혜 시비가 벌어지면서 교도관들이 상당히 고생하지 않았나"라고 상기시키며 "(교도관들과) 면담에 응하는 자세가 교도관들 입장에서 보기엔 자신들을 무시하는 태도 때문에 불편하게 보인다"고 말했다.

이어 "면담 기회가 생기면 본인 때문에 고생한 교도관들에 대한 위로라든가 이런 말은 전혀 없고 본인이 불편한 부분을 토로한다고 한다"며 "예를 들면 '커피를 좀 더 먹고 싶다'고 한다든가 혹은 '부식이 부실하다'든가, 교도관의 표현을 그대로 빌리자면 '식탐이 아주 강하신 분 아니냐'는 얘기가 나올 정도"라고 전했다.

그러면서 "본인이 먹고 지내는 부분에 대한 불만을 많이 토로해서 교도관들이 면담을 꺼린다는 얘기도 들었다"고 덧붙였다.

이에 진행자가 '영치금으로 해결할 수 있는 문제 아니냐'고 묻자, 류 전 감찰관은 "영치금으로 해결할 수 없는 부분을 면담을 통해 해소하는 기회로 삼아 일방적인 주장을 해서 교도관들이 '이런 욕심 많은 분이었구나'라고 느끼며 실망한 것으로 보인다"고 답했다.

이에 대해 윤 전 대통령 측은 즉각 반박했다. 변호인단은 "윤 전 대통령은 수용자로서 관련 법령과 규정을 철저히 준수하며 성실하게 생활하고 있다"며 "검증되지 않은 간접적인 방식으로 수감자의 인격을 폄하하는 내용을 공표하는 것은 매우 부적절하다"고 강한 유감을 표했다.

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한편 법무부는 해당 주장에 대해 사실 여부를 확인해줄 수 없다는 입장을 밝혔다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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