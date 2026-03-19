5개 농협과 협력해 농업인

1100여명 의료서비스 지원

경남 창녕군은 의료취약지역 농업인과 농촌 주민의 건강 증진을 위해 지역농협과 함께 '2026년 농촌 왕진버스'사업을 운영한다.

지난해 처음 시행된 이 사업은 농촌 주민의 의료 사각지대를 해소하는 현장형 의료복지사업으로 자리매김하고 있다.

농업인 곁으로 찾아가는 농촌 왕진버스 출발. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

'농촌 왕진버스'는 병원 이용이 쉽지 않은 농촌 지역을 직접 찾아가 양·한방 진료, 구강검사 및 교육, 검안과 돋보기 지원 등 농업인 맞춤형 의료복지 서비스를 제공하는 사업이다.

군은 농협중앙회 및 지역농협과 협력해 올해 3월부터 9월까지 5차례에 걸쳐 관내 농업인 1100여명에게 의료서비스를 지원할 계획이다.

이번 사업은 고령 농업인과 의료취약계층의 불편을 덜고, 농촌 주민의 의료 접근성을 높이는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

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성낙인 군수는 "의료 사각지대에 있는 어르신을 직접 찾아가 건강을 돌보는 '농촌 왕진버스'는 단순한 의료서비스를 넘어 농업인의 삶의 질을 높이는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 농업인이 건강하고 행복한 창녕을 만들기 위해 지속해서 지원을 확대하겠다"고 말했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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