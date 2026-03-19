중·필리핀·브라질 협력 42건 후속관리 강화

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(맨 오른쪽)이 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '정상 경제행사 성과관리 TF 제2차 회의'에서 모두발언을 하고 있다. 산업통상부. AD 원본보기 아이콘

정부가 정상외교를 통해 도출된 기업 간 협력 성과를 체계적으로 관리하고, 현장의 기업 의견을 외교 의제에 선제 반영하는 '성과 관리 체계' 강화에 나섰다.

산업통상부는 19일 대한상공회의소에서 여한구 통상교섭본부장 주재로 '정상 경제행사 성과관리 TF' 제2차 회의를 개최했다. 회의에는 대한상공회의소, 한국경제인협회, 무역협회 등 5대 경제단체와 KOTRA, 관련 기업 관계자들이 참석했다.

해당 TF는 정상회담을 계기로 도출되는 민간 기업 간(B2B) 협력 성과를 준비·관리하기 위한 민관 합동 협의체로, 지난해 12월 1차 회의 이후 약 3개월 만에 열렸다.

이날 회의에서는 향후 정상 경제통상외교 추진 과정에서 기업 의견을 보다 체계적으로 반영하기 위한 '투트랙' 수렴 방안이 논의됐다. 경제단체를 통한 정기 조사와 온라인 창구를 통한 상시 접수를 병행하는 방식이다.

경제단체는 회원사를 중심으로 분기별 기업 의견을 조사하고, 산업부는 '경제외교 활용포털'을 개편해 이달 중 '기업 헬프 데스크'를 신설해 수시 의견 접수에 나설 계획이다. 정부는 이렇게 수집된 기업 애로와 협력 수요, 무역장벽 등을 정상외교 의제에 반영할 방침이다.

아울러 참석자들은 올해 초 정상외교를 계기로 도출된 민간 협력 성과에 대한 이행 상황도 점검했다. 지난 1월 중국 방문, 3월 필리핀 방문, 2월 브라질 대통령 방한 등을 통해 발굴된 총 42건의 B2B 협력 과제의 추진 현황과 후속 조치 계획이 논의됐다.

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여 본부장은 "경제단체와 함께 기업 의견을 체계적으로 수렴해 향후 정상외교 일정과 의제에 선제적으로 반영하겠다"며 "정상회담 계기로 도출된 협력 과제도 철저히 관리해 성과를 높여 나가겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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