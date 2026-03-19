삼성SDS가 '인더스트리 데이' 세미나를 개최하고 공공 분야 인공지능 전환(AX) 사례와 전략을 공유했다.

삼성SDS가 18일 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 공공기관 관계자를 대상으로 '인더스트리 데이' 행사를 진행했다. 삼성SDS. AD 원본보기 아이콘

삼성SDS는 18일 세종시 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 행정·공공기관 관계자 250여명을 대상으로 공공분야의 AX 전환을 주제로 '삼성SDS 인더스트리 데이' 세미나를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 정부의 인공지능(AI) 기반 지능형 행정환경 확산 정책에 발맞춰 중앙·지방정부를 대상으로 공공 AX 전환 사례와 추진 방향을 공유한다는 취지였다.

삼성SDS는 중앙부처와 지방자치단체를 대상으로 관련 서비스를 적용하며 공공 AX 확산을 지원하고 있다.

세부 세션에서는 과학기술정보통신부와 행정안전부가 공동 추진한 범정부 AI 공통기반 사업을 수행한 한국지능정보사회진흥원이 정부의 공공 AX 추진 방향과 범정부 AI 공통기반 활용 방안을 발표했다. 경기도교육청은 생성형 AI 기반 협업솔루션 브리티웍스를 도입한 이후 조직이 어떻게 변화했는지를 공유했다.

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이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 "제조·유통, 금융, 국방 등 산업별 맞춤 세미나를 통해 고객에게 AX 인사이트를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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