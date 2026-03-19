경기도가 자동차산업 분야 일자리 창출과 고용 안정을 위해 '지역주도형 일자리사업'을 추진한다.

경기도는 고용노동부 '지역·산업맞춤형 일자리지원 사업'의 하나인 지역주도형 일자리 정책 일환으로 국비 80%와 도비 20%를 투입해 총 34억원 규모로 지역주도형 일자리사업을 진행한다고 19일 밝혔다.

자동차산업은 경기도 제조업의 핵심 기반 산업으로, 경기도는 인력 수급 불균형을 완화하고 산업 경쟁력을 높이기 위해 구직자, 재직자, 기업을 아우르는 종합 일자리 지원 체계를 구축할 계획이다.

지원대상은 도내 미취업자와 자동차 관련 중소·중견기업, 재직 근로자 등이며, 기존 자동차산업뿐 아니라 미래차 부품 산업 관련 업종까지 포함한다.

주요 사업은 ▲구직자 취업연계 ▲구직자 교육훈련 ▲신규 입직자 지원 ▲재직 근로자 지원 ▲기업 지원 및 컨설팅 ▲통합 일자리 거버넌스 운영 등이다.

사업 추진은 경기지역인적자원개발위원회가 총괄 역할을 수행하며, 각 세부사업은 공모를 통해 선정된 수행기관(경기도일자리재단, 경기산학융합원, 경기경영자총협회, 경기중소벤처기업연합회)이 진행한다.

경기도는 이번 사업을 통해 자동차산업 분야에서 총 1600여명 규모의 고용 창출과 고용 유지 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

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서갑수 경기도 일자리경제정책과장은 "이번 사업은 단순한 재정 지원을 넘어, 지역에 필요한 사업을 지역 주도로 설계·추진하는 맞춤형 일자리 사업"이라며 "자동차산업 현장의 인력 수요와 구직자의 취업 수요를 효과적으로 연결해 경기도 주력 제조업의 일자리 생태계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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