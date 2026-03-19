총 42억원 경기도식품진흥기금 활용

경기 성남시는 식품 제조·접객 업소에 시설 개선, 운영 자금 등을 연 1% 저금리로 융자 지원하는 사업을 시행한다고 19일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

고물가·고금리로 어려움을 겪는 영세 자영업자의 경제적 부담을 덜어 시설 개선과 원활한 사업장 운영을 지원하려고 추진하는 사업이다.

이를 위해 총 42억원 규모의 경기도 식품진흥기금을 활용한다.

생산시설 개선 자금이 필요한 식품제조가공업소는 최대 5억원, 영업장 시설 개선을 원하는 식품접객업소는 최대 1억원을 각각 2년 거치, 3년 균등 분할 상환 조건으로 융자 지원한다.

화장실 시설 개선 자금이 필요한 식품접객업소는 최대 2000만원을, 운영 자금이 필요한 모범음식점과 위생 등급 지정업소는 최대 3000만원을 각각 1년 거치, 2년 균등 분할 상환 조건으로 융자 지원한다.

단, 프랜차이즈 업소는 영세 자영업자에 해당하지 않아 시설 개선자금 지원 대상에서 제외한다.

융자받으려는 성남시 소재 식품위생 관련 영업주는 신분증, 영업신고증, 사업자등록증 등을 가지고 지역 내 농협은행(지역단위 농협 제외)을 방문해 상담을 먼저 받아야 한다.

이후 식품진흥기금 융자 사전 신용 조사서와 신청서 등을 성남시청 5층 위생정책과에 제출하면 된다.

융자 가능 여부와 대출 금액은 신청자의 담보력 등을 판단해 확정한다.

지원 신청 접수는 기금 소진 때까지 진행된다.

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성남시는 지난해에도 이 사업을 펴 5곳 식품업소에 총 6억6900만원을 1% 저금리에 융자 지원했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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