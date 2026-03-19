[초동시각] 규모가 해자다

미국 뉴욕 맨해튼 5번가에 있는 한 호텔의 대회의실이 가득 찼다. 자산운용사 아폴로 글로벌매니지먼트가 개최한 연례 투자자 회의였다. 겉보기엔 여느 행사 만찬장과 다르지 않다. 그러나 이 자리에서 오가는 대화는 다르다. 누군가는 자신이 경영하는 물류 기업에서 감지한 소비 위축 신호를 꺼내놓고, 누군가는 에너지 섹터의 이상 수치를 조심스럽게 언급한다. 이들은 아폴로가 보유한 포트폴리오 기업의 수장과 핵심 의사결정자들이다. 아폴로는 이 자리를 매년 만든다. 그리고 이들을 '인간 도서관'이라 부른다. 돈으로 살 수 없는, 살아있는 정보의 집합소다. 까다로운 딜 하나를 검토할 때, 규제와 정보 장벽에 막힐 때, 아폴로는 내부에서 필요한 '책'을 꺼냈다. 그렇게 '인간 도서관'은 아폴로에 각종 정보와 인맥의 우위를 제공했고, 이는 아폴로가 "최대한 많은 돈을 벌 수 있도록 지원"했다. 회사의 규모가 커질수록 도서관은 두꺼워지고, 도서관이 두꺼울수록 더 좋은 결정을 더 빠르게 내릴 수 있었다(세상을 움직이는 사모펀드 이야기, 사친 카주리아).

세계 최대 대체투자 운용사 블랙스톤은 다른 방식으로 비슷한 논리를 실현한다. 운용자산 1조3000억 달러, 270개 기업과 전세계에 1만3000개 부동산을 갖고 있다. 블랙스톤은 지난 4분기 실적 콘퍼런스콜에서 "우리 포트폴리오에서 나오는 실시간 데이터는 연준(Fed)보다 빠를 수 있다"고 했다. 그들이 갖고 있는 글로벌 자산 네트워크가 가진 데이터는 매크로 변화를 남들보다 먼저 감지하게 해준다. 규모 자체가 정보가 되고, 그 정보가 다시 더 나은 투자 판단으로 이어진다.

한국 사모펀드 시장은 2004년 문을 열었다. 20년 동안 기업 구조조정과 산업 재편의 중심에 섰다. 부실기업을 살리고, 경영권을 정리하고, 새로운 주인을 찾아주는 일을 묵묵히 해왔다. 그 역할은 작지 않았다. 그러나 글로벌 PE와 비교하면, 한국 PE가 골몰하는 규모의 경제는 덩치 그 자체에 머물러 있다. 규모를 키워 비용을 줄이고 시장 지배력을 높이는 방식이다. 어피니티에쿼티파트너스가 SK렌터카를 보유한 상태에서 롯데렌터카 인수를 시도한 것도 같은 맥락이다.

물론 한국 PE 시장의 역사가 짧고 규모도 비교할 수 없이 작다. 포트폴리오 기업의 수가 적으니 축적되는 데이터도 한정적이다. 인력 풀도 아직 얕다. 그러나 구조적 한계가 방향의 부재를 정당화하지는 않는다. 글로벌 PE는 규모를 목적이 아닌 수단으로 삼는 단계에 와 있다. 규모를 통해 정보를 쌓고, 판단력을 키우고, 그 판단력이 다시 더 큰 규모를 만드는 선순환. 인공지능(AI)과 초양극화의 시대에 그 선순환의 속도는 더 빨라진다.

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사모펀드는 차갑고 탐욕스러운 자본의 대명사처럼 여겨지기도 한다. 그러나 PE 투자의 수익을 그들이 독점하는 것도 아니다. PE 투자의 큰손은 국민연금, 교직원공제회, 군인공제회 등 기관투자자들이다. 즉 최종 수익자는 국민들이다. 한국 PE가 더 정교한 판단을 내리고 더 좋은 투자 성과를 낼수록, 그 과실은 결국 국민들에게 돌아간다. 규모의 경제를 고도화하는 일은 업계의 성장 전략이기 이전에, 그 돈을 맡긴 사람들에 대한 책임이기도 하다. 지난 20년간 급속히 성장한 한국 PE 시장은 세대교체와 함께 어려운 시기를 지나고 있다. 이 성장통 끝에, 네트워크·데이터 차원에서 규모의 경제를 실현하고 국민 노후를 더 든든하게 해줄 한국형 글로벌 PE들이 대거 나타나길 기대한다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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